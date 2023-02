মুম্বই, 23 ফেব্রুয়ারি: বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির তৃতীয় টেস্টের আগে ভারতীয় দলে বয়ে এল দুঃসংবাদ ৷ বৃহস্পতিবার পিতৃহারা হলেন দলের স্পিডস্টার উমেশ যাদব ৷ গত কয়েকমাস ধরে রোগভোগের পর 74 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ভারতীয় পেসারের বাবা তিলক যাদব (India Pacer Umesh Yadav's Father Tikal Yadav Passes Away) ৷ একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও মৃত্যুকালে খপড়খেড়ায় নিজ বাসভবনেই ছিলেন তিনি ৷

উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হলেও পরবর্তীতে চাকরিসূত্রে পরিবার নিয়ে নাগপুরের খপড়খেড়ায় বসবাস শুরু করেন তিলক যাদব ৷ সেখানেই এদিন মৃত্যু হয় তাঁর ৷ তরুণ বয়সে তিলক যাদব জনপ্রিয় কুস্তিগীর ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ উমেশ ছাড়াও আরও তিন সন্তানকে রেখে গেলেন তিনি ৷ প্রথম দু'টি টেস্টে একাদশে না-থাকলেও তৃতীয় এবং চতুর্থ টেস্টের স্কোয়াডে রয়েছেন উমেশ (Umesh Yadav is right now in Indian squad for Border-Gavaskar trophy) ৷ বাবার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর ভারতীয় শিবির তিনি ছাড়ছেন কি না, সে ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা দেয়নি বিসিসিআই ৷

একাদশে অনিয়মিত হলেও উমেশ যাদব ভারতীয় টেস্ট স্কোয়াডের একজন নিয়মিত সদস্য ৷ দেশের জার্সি গায়ে ইতিমধ্যেই 54টি টেস্ট খেলে ফেলেছেন বছর পঁয়ত্রিশের জোরে বোলার ৷ পাশাপাশি 75টি ওয়ান-ডে এবং 7টি টি-20 ম্যাচ খেলার রেকর্ড রয়েছে তাঁর নামের পাশে ৷ বাবার মৃত্যুর কারণে বাকি দু'টি টেস্টে উমেশ খেলতে না-পারলেও ভারতের খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷

পরবর্তীতে নাইট রাইডার্সের জার্সিতে আইপিএলে খেলতে দেখা যাবে উত্তরপ্রদেশের জোরে বোলারকে ৷ পার্পল ব্রিগেডও এদিন সমবেদনা জানিয়েছে পিতৃহারা উমেশ যাদবকে ৷ তারা লিখেছে, "কঠিন সময়ে উমেশ যাদব এবং তাঁর পরিবারকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা ৷ আমরা ওর পরিবারের পাশে রয়েছি ৷" উল্লেখ্য, নাগপুর এবং দিল্লি টেস্ট জিতে ইতিমধ্যেই বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি দখলে রেখেছে ভারত ৷ 1 মার্চ থেকে ইন্দোরে শুরু তৃতীয় টেস্ট ৷ পরবর্তীতে অজিদের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজের স্কোয়াডে যদিও ডাক পাননি উমেশ যাদব ৷