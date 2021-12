মুম্বই, 5 ডিসেম্বর : পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যমাত্রা মাথায় নিয়ে ওয়াংখেড়ে টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল নিউজিল্যান্ড ৷ অশ্বিনের স্পিনে ফের পথ হারানো কিউয়িরা তৃতীয়দিনের খেলা শেষ করল 5 উইকেট হারিয়ে 140 রান তুলে (New Zealand 140/5 at stumps on day 3) ৷ সবমিলিয়ে মুম্বই টেস্ট জিতে সিরিজ মুঠোয় নিতে আর মাত্র 5 উইকেট দরকার টিম ইন্ডিয়ার (India needs five more wickets to win the test series against New Zealand) ৷

বিনা উইকেটে 69 রান হাতে নিয়ে খেলা শুরু করা টিম ইন্ডিয়া তৃতীয়দিন 7 উইকেটে 269 রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে (India declares their second innings at 276/7) ৷ 540 রানের লক্ষ্য়মাত্রা নিয়ে ব্যাট হাতে নামা দুই কিউয়ি ওপেনারের ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ উইলিয়ামসনের পরিবর্তে স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়কের দায়িত্ব সামলানো টম ল্যাথামকে মাত্র 6 রানে ফেরান রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷ 20 রানে আরেক ওপেনার উইল ইয়ংও ফেরেন অশ্বিনের শিকার হয়ে ৷ দক্ষিণী স্পিনারের তৃতীয় শিকার রস টেলরও ফেরেন 6 রানে ৷

এরপর হেনরি নিকোলসের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডারিল মিচেল প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন ৷ চতুর্থ উইকেটে দুই কিউয়ি ব্যাটারের 73 রানের জুটিতে ভাঙন ধরিয়ে উইকেট নেওয়ার টিমে যোগদান করেন অক্ষর প্যাটেল ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে ব্যক্তিগত 62 রানে সাজঘরে ফেরেন মিচেল ৷ রানের খাতা না খুলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউটের শিকার হন টম ব্লান্ডেল ৷ নিউজিল্যান্ড পাঁচ উইকেট হারাতেই জয়ের গন্ধে মশগুল ভারতীয় শিবির ৷

দিনের অবশিষ্ট 8.1 ওভার হেনরি নিকোলস রচিন রবীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেন ৷ তবে খুব বড় কোনও অঘটন না ঘটলে এহেন পরিস্থিতি থেকে কিউয়িদের ম্যাচ বাঁচানো সম্ভব নয় ৷ অর্থাৎ, তৃতীয়দিনেই ভারতের জয়ের দেওয়াল লিখনটা স্পষ্ট হয়ে গেল ওয়াংখেড়েতে ৷ সোমবার অর্থাৎ চতুর্থদিন কত তাড়াতাড়ি শেষ হবে ব্ল্যাক ক্যাপসদের ইনিংস, চর্চা আপাতত সেই নিয়েই ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে 4 উইকেট নিয়ে এদিন আরও একটি নজির গড়লেন আজাজ প্যাটেল (Ajaz Patel surpasses a massive record of Ian Botham) ৷ কিন্তু ব্যাটারদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় আজাজের একাধিক নজির গড়ার মঞ্চে বড় হারের প্রহর গুনছে কিউয়িরা ৷ আর টি-20 সিরিজ জয়ের পর কোচ হিসেবে অভিষেক টেস্ট সিরিজেও জয়ের স্বাদ পাওয়ার অপেক্ষায় রাহুল দ্রাবিড় ৷