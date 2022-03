বেঙ্গালুরু, 14 মার্চ : পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যমাত্রার সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ নয় ৷ জয় কার্যত অসম্ভব জেনেও তৃতীয় দিন প্রথম সেশনে ভারতীয় বোলারদের চোখে চোখ রেখে লড়াই ছুড়ে দিল শ্রীলঙ্কান ব্য়াটাররা ৷ তৃতীয় দিন ভারতের জয় যতটা সহজ হবে বলে মনে করা গিয়েছিল, বাস্তবে তা হল না ৷ সৌজন্যে অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে এবং কুশল মেন্ডিস ৷ অর্ধশতরান এল দু'জনের ব্যাটেই ৷ কুশল মেন্ডিস আউট হলেও লড়াই জারি অধিনায়ক করুণারত্নের ৷ 4 উইকেটে 151 রান তুলে তৃতীয় দিন চা-বিরতিতে গেল শ্রীলঙ্কা ৷ অর্থাৎ, গোলাপি বল টেস্টের সঙ্গে সিরিজ জিততে ভারতের চাই আরও 6 উইকেট (India need six more wickets to win the test series against Sri Lanka) ৷ পক্ষান্তরে সিরিজে সমতা ফেরাতে 296 রান করতে হবে শ্রীলঙ্কাকে (Sri Lanka need 296 more runs to level the series) ৷

দ্বিতীয় উইকেটে করুণারত্নে-মেন্ডিস জুটি ভাঙতে এদিন হিমশিম খেতে হয় ভারতীয় বোলারদের ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে শেষমেশ 54 রানে রবি অশ্বিনের শিকার হন মেন্ডিস (Kusal Mendis scores 54 runs) ৷ দ্বিতীয় উইকেটে যোগ হয় 97 রান ৷ এরপর দ্রুত আরও দু'টি উইকেট হারায় সফরকারী দল ৷ 1 রানে ফেরেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, ধনঞ্জয়া ডি'সিলভাকে 4 রানে ফেরান অশ্বিন ৷ তবে চা-বিরতি পর্যন্ত 67 রানে অপরাজিত থেকে লড়াই জারি রেখেছেন দ্বীপরাষ্ট্রের অধিনায়ক ৷ 10 রানে অপরাজিত নিরোশান ডিকওয়েলা ৷ ম্যাথিউজকে ফেরান জাদেজা ৷

আরো পড়ুন : ঝোড়ো অর্ধশতরানে কপিলের 40 বছরের রেকর্ড ভাঙলেন পন্থ

প্রথম ইনিংসে 143 রানে এগিয়ে থেকে রবিবার অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনে 9 উইকেটে 303 রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে টিম ইন্ডিয়া (India declared their second innings at 303 FOW 9) ৷ 447 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে স্কোরবোর্ডে কোনও রান না-তুলেই লাহিরু থিরিমানের উইকেট হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কা ৷ এক উইকেটে 28 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল তারা ৷ ভারতের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশতরান করেন শ্রেয়স আইয়ার এবং ঋষভ পন্থ ৷