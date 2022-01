জোহানেসবার্গ, 5 জানুয়ারি : প্রথমে পূজারা-রাহানে, পরে বিহারী ব্যাট হাতে যতটা সম্ভব জয়ের রসদ জোগাড় করে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন বোলারদের কাঁধে ৷ চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তৃতীয়দিন শেষে দলকে অ্যাডভান্টেজ পরিস্থিতিতে রেখে মাঠ ছাড়তে পারলেন না জসপ্রীত বুমরা-মহম্মদ শামিরা ৷ 240 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ওয়ান্ডারার্সে তৃতীয়দিনের শেষে সুবিধাজনক জায়গায় প্রোটিয়ারা ৷ দিনের শেষে 2 উইকেট হারিয়ে 118 রান তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা (at the end of the day SA 118 fow 2) ৷

অর্থাৎ, চতুর্থদিন জয়ের জন্য ভারতের জয়ের জন্য দরকার 8টি মূল্যবান উইকেট (India need eight more wickets to make history at Wanderers) ৷ উল্টোদিকে প্রোটিয়াদের প্রয়োজন মাত্র 122 রান ৷ নিঃসন্দেহে অনেকটা এগিয়ে থেকে বৃহস্পতিবার শুরু করবেন এলগাররা ৷ তবে সাম্প্রতিক অতীতে বিদেশের মাটিতে যে দ্যুতি ছড়িয়েছেন বুমরা-শামি কিংবা সিরাজরা, তাতে আশাবাদী না হওয়ারও কোনও কারণ নেই ৷ তাই বলা যায় চতুর্থদিন শামি-বুমরাদের হাতেই ভাগ্য পরীক্ষা টিম ইন্ডিয়ার ৷ জিতলে ওয়ান্ডারার্সে ইতিহাস গড়বে ভারত ৷

আরও পড়ুন : IND vs SA Second Test : বিহারীর নাছোড় লড়াই, প্রোটিয়াদের 240 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিল ভারত

তৃতীয়দিন পূজারা-রাহানের অর্ধশতরান এবং বিহারীর লড়াকু অপরাজিত 40 রানে ভর করে দ্বিতীয় ইনিংসে 266 রান করে সফরকারী দল ৷ ফর্মে ফেরা পূজারা করেন 53 ৷ ব্যাড-প্যাচ কাটিয়ে রাহানে খেলেন 58 রানের ইনিংস ৷ রান তাড়া করতে নেমে মার্করাম এবং পিটারসনের উইকেট হারিয়েছে প্রোটিয়ারা ৷ শার্দূল ফেরান মার্করামকে ৷ পিটারসন ঠকে যান অশ্বিনের ডেলিভারিতে ৷ 46 রানে অপরাজিত অধিনায়ক এলগার ৷