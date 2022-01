কেপটাউন, 11 জানুয়ারি : প্রত্যাশামতোই নিউল্যান্ডসে বুধবার টস করতে নামলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ টস জিতে তৃতীয় টেস্টে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেন ক্যাপ্টেন কোহলি(India Win The Toss And Elect To Bat) ৷ বিরাটের একাদশে প্রত্যাবর্তন যেমন নিশ্চিত ছিল, তেমনই আনফিট মহম্মদ সিরাজ যে খেলবেন না, সেটা সোমবার নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন বিরাট ৷ তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল সিরাজের বদলি হিসেবে কেপটাউন টেস্টের একাদশে আসবেন ইশান্ত শর্মা ৷ সেই সম্ভাবনা খারিজ করে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে উমেশ যাদবে আস্থা রাখে টিম ম্যানেজমেন্ট (Umesh Yadav Replaces Mohammed Siraj) ৷

তবে নিউল্যান্ডসে দানা বাঁধল না টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং জুটি ৷ মাত্র 12 রানে ডুয়েন অলিভিয়েরের শিকার হন গত ম্যাচের অধিনায়ক লোকেশ রাহুল ৷ 31 রানে রাহুলের উইকেট হারানোর পর 33 রানে আরেক ওপেনার ময়াঙ্ক আগরওয়ালের উইকেট হারায় ভারত (India Lose Openers Early At Newlands) ৷ প্রথম ঘন্টাতেই কোহলির দলের দ্বিতীয় উইকেটের পতন হয় ৷ 15 রানে ফেরেন ময়াঙ্ক ৷ ভারতীয় একাদশে জোড়া পরিবর্তন হলেও অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই তৃতীয় টেস্টে মাঠে নেমেছে ডিন এলগারের দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ নিউল্যান্ডসে কেরিয়ারের 50তম টেস্ট খেলছেন প্রোটিয়া স্পিডস্টার ৷ ময়াঙ্ককে ফেরান তিনিই ৷

টস জিতে বিরাট বলেন, "পিচে ঘাস রয়েছে ৷ তাই প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে বড় রান কাজে আসবে ৷ ভাগ্যক্রমে আমার পিঠের ব্যাথা দিনতিনেকের মধ্যেই নিরাময় হয়েছে ৷" পাশাপাশি বেঞ্চ স্ট্রেংথের কথা উল্লেখ করে ভারত অধিনায়ক জানান, ইশান্ত এবং উমেশের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া সহজ ছিল না ৷ শেষ পর্যন্ত উমেশের সাম্প্রতিক ফর্মের কথা মাথায় রেখে ওকেই একাদশে স্থান দেওয়া হয়েছে ৷

একনজরে ভারতীয় একাদশ : রাহুল, ময়াঙ্ক, পূজারা, কোহলি (অধিনায়ক), রাহানে, পন্থ (উইকেটরক্ষক), অশ্বিন, শার্দূল, শামি, বুমরা, উমেশ ৷

একনজরে দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ : এলগার (অধিনায়ক), মার্করাম, পিটারসেন, ডুসেন, বাভুমা, ভেরিয়েন (উইকেটরক্ষক), জানসেন, রাবাদা, মহারাজ, অলিভিয়ের, এনগিদি ৷