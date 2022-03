মোহালি, 6 মার্চ : তৃতীয় দিনেই প্রথম টেস্ট জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ধারে-ভারে অনেকটাই এগিয়ে থাকা রোহিত শর্মার দলের সামনে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ সিংহলীদের ৷ প্রথম ইনিংসে 174 রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর দিমুথ করুণারত্নের দলকে ফলো-অন করতে পাঠান রোহিত ৷ ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ হল দু'শোর গণ্ডি পেরোতে ৷ 178 রানে শেষ হল তাদের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ ইনিংস এবং 222 রানে জিতে দু'ম্যাচের সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল ভারত (India beat Sri Lanka by an innings and 222 runs) ৷ সেইসঙ্গে বিরাট জয়ে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে সফরনামা শুরু হল রোহিত শর্মার ৷

ব্যাট হাতে 175 সঙ্গে 9 উইকেট দখলে নিয়ে ম্যাচের নায়ক রবীন্দ্র জাদেজা (Ravindra Jadeja got MoM award) ৷ প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারের ঝুলিতে ৷ বাকি 6টি উইকেটের মধ্যে চারটি রবিচন্দ্রন অশ্বিনের এবং দু'টি মহম্মদ শামির দখলে ৷ তৃতীয় দিনের মর্নিং সেশনেই প্রথম ইনিংস শেষ হয় দ্বীপরাষ্ট্রের ৷ পাথুম নিশাঙ্কা 61 রানে অপরাজিত থাকলেও সঙ্গ পাননি কারও ৷ জাদেজার পাঁচ উইকেটের পাশাপাশি 2টি করে উইকেট নেন বুমরা এবং অশ্বিন ৷ একটি উইকেট পান শামি ৷

দ্বিতীয় ইনিংসেও বদলায়নি চিত্রটা ৷ 103 রানে 4 উইকেট হারিয়ে চা-বিরতিতে যায় শ্রীলঙ্কা ৷ তৃতীয় সেশনের শুরুতেই চরিথ আশালঙ্কাকে আউট করার সঙ্গে কপিল দেবকে টপকে দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেট শিকারি হন অশ্বিন (Ravichandran Ashwin becomes the second highest test wicket taker for India) ৷ ভারতের জয় এরপর ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা ৷ অর্ধশতরান করে নিরোসান ডিকওয়েলা কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও জাদেজা-অশ্বিনের ঘূর্ণির সামনে তা যথেষ্ট ছিল না ৷ শেষ পর্যন্ত 178 রানে শেষ হয় সফরকারী দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৷

জাদেজার অপরাজিত 175, পন্থের 96, অশ্বিনের 61 রানের সৌজন্যে 8 উইকেট 574 রান তুলে শনিবার প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত ৷ 12 ফেব্রুয়ারি থেকে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট বেঙ্গালুরুতে ৷