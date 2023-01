গুয়াহাটি, 10 জানুয়ারি: বিরাট কোহলির 73তম শতরানে ভর করে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত ৷ মঙ্গলবার গুয়াহাটির বরসাপড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারত জিতল 67 রানে (India beat Sri Lanka by 67 runs in Guwahati ODI) ৷ বিরাট কোহলির পালটা শতরান হাঁকালেন দ্বীপরাষ্ট্রের অধিনায়ক দাসুন শানাকা ৷ কিন্তু ভারতের দেওয়া বিশাল লক্ষ্যমাত্রা কোনওভাবেই নাগালে আসেনি সফরকারী দলের ৷ 88 বলে 108 রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে 'ট্র্যাজিক হিরো' হয়ে রইলেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক ৷

যথেচ্ছ রান খরচ করলেও তিন উইকেট নিয়ে এদিন ভারতের জয়ের আরেক নায়ক উমরান মালিক ৷ উপরি পাওনা হিসেবে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ডেলিভারির নজির গড়লেন জম্মু পেসার ৷ এক্ষেত্রে নিজের রেকর্ডই ভাঙলেন উমরান ৷ শ্রীলঙ্কা ইনিংসের 14তম ওভারে 156 কিমি/ঘণ্টা গতিবেগে বল করলেন তরুণ তুর্কি (Umran Malik bowled the fastest delivery as an Indian in international cricket) ৷ 8 ওভারে 57 রান খরচ করে তিন উইকেট নিলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ পেসার ৷ 2টি উইকেট মহম্মদ সিরাজের ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট নিলেন মহম্মদ শামি, হার্দিক পান্ডিয়া এবং যুজবেন্দ্র চাহাল ৷

শেষ পর্যন্ত 50 ওভারে 8 উইকেট হারিয়ে 306 রানে থেমে যায় সফরকারী দলের ইনিংস ৷ এর আগে প্রথমে ব্যাট করে 50 ওভারে 373 রান তোলে ভারত ৷ সৌজন্যে বিরাট কোহলির 45তম ওডিআই শতরান (Virat Kohli hits 45th ODI ton in Guwahati) ৷ বাংলাদেশ সফরে যেখানে থেমেছিলেন, সেখান থেকে শুরু করেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হোম সিরিজির প্রথম ম্যাচে শতরান হাঁকালেন প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ আর চারবছর পর ঘরের মাঠে শতরান হাঁকিয়ে দেশের মাটিতে সচিনের 20টি শতরানের নজির ছুঁয়ে ফেললেন 'রানমেশিন' ৷

এদিন বিরাটের শতরান আসে মাত্র 80 বলে (Kohli completes his century from 80 balls) ৷ শেষ পর্যন্ত 87 বলে 113 রান করে আউট হন তিনি ৷ 12টি চার এবং একটি ছয়ে সাজানো ছিল বিরাটের ইনিংস ৷ এছাড়া উল্লেখযোগ্য 83 রান আসে অধিমায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটে ৷ আরেক ওপেনার শুভমন গিল করেন 70 রান ৷ ওপেনিং জুটিতে 143 রানই দলের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিল ভারতের ৷