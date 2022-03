বেঙ্গালুরু, 14 মার্চ : দ্বিতীয় সেশনেই প্রতিরোধ শেষ হল সফরকারী দলের ৷ দ্বিতীয় টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে 238 রানে হারিয়ে টেস্ট সিরিজও জিতে নিল ভারত (India beat Sri Lanka by 238 runs in second Test to win the series) ৷ ব্যাট হাতে শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নের শতরান ম্লান হল টিম ইন্ডিয়ার বোলারদের দাপুটে পারফরম্যান্সের সামনে ৷ 447 রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়কের শতরান সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল মাত্র 209 রানে ৷ প্রথম টেস্টের পর তিনদিনেই দ্বিতীয় টেস্টও জিতে নিল রোহিত শর্মার দল ৷ 107 রান করলেন করুণারত্নে (Dimuth Karunaratne scores 107 runs) ৷

করুণারত্নে-কুশল মেন্ডিস জুটি দিনের প্রথম সেশনে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুললেও দ্বিতীয় সেশনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল শ্রীলঙ্কার লোয়ার অর্ডার ৷ 4 উইকেটে 151 রান নিয়ে চা-বিরতির পর মাঠে নামা শ্রীলঙ্কার শেষ 6টি উইকেটের পতন হল মাত্র 58 রানে ৷ মেন্ডিস ছাড়া অধিনায়ককে সঙ্গ দিতে ব্যর্থ বাকিরা ৷ প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়া জসপ্রীত বুমরাই উইকেট ছিটকে দেন সিংহলী অধিনায়কের ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে টিম ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়কের ঝুলিতে 3 উইকেট ৷ সর্বাধিক চার উইকেট নিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷

প্রথম সেশনে ক্রিজে জাঁকিয়ে বসা করুণারত্নে-মেন্ডিস জুটি ভাঙেন এই দক্ষিণী স্পিনারই ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে ব্যক্তিগত 54 রানে ফেরেন মেন্ডিস ৷ 67 রানে অপরাজিত থেকে চা-বিরতিতে যান অধিনায়ক করুণারত্নে ৷ দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার মাঝে 14তম শতরানটি পূর্ণ করলেও চুনকাম হওয়া থেকে দলকে ঠেকাতে পারেননি তিনি ৷ টি-20 সিরিজের পর টেস্ট সিরিজেও হোয়াইটওয়াশ হল শ্রীলঙ্কা ৷