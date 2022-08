দুবাই, 29 অগস্ট: টি-20 বিশ্বকাপে হারের বদলা নিল ভারত। এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারাল রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোং (India beat Pakistan in Asia Cup 2022) । শেষ 3 বলে দরকার ছিল 6 রান । মহম্মদ নওয়াজের চতুর্থ বল মাঠের বাইরে ফেলে দিলেন হার্দিক । ব্যাটে-বলে ম্যাচের রাজা বদলে যাওয়া পান্ডিয়া (Pandya powers India to last over win against Pakistan) ।

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এদিন টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রোহিত । ভুবনেশ্বর কুমার, হার্দিক পান্ডিয়া জোড়া ফলায় পাকিস্তানকে দেড়শোর মধ্যে বেঁধে রেখেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ হাইভোল্টেজ ম্যাচ জিতে এশিয়া কাপ ধরে রাখার অভিযান শুরু করতে হলে ভারতকে করতে হত 148 রান ৷ সেই ম্যাচেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে 5 উইকেটে হারিয়ে দিল 'মেন ইন ব্লু' ।

এদিন রান তাড়া করতে নেমেই ক্রিজ ছাড়েন কেএল । রাহুলকে খাতাই খুলতে দেননি নাসিম শাহ । ভয়ংকর হয়ে ওঠেন মহম্মদ নওয়াজ । ব্যক্তিগত 12 রানের মাথায় ফেরান রোহিতকে । 34 বলে 35 করে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিলেও নওয়াজের বলেই ডাগ-আউটের রাস্তা দেখেন কোহলি । 18 রান করে নাসিমের বলে উইকেট খোয়ান সূর্যকুমারও । সেখান থেকে দলের হাল ধরে জাদেজা-পান্ডিয়া জুটি ।

29 বলে 35 রান করেন জাদেজা । মহম্মদ নওয়াজের বলে তিনি যখন ফেরেন, তখন ভারতের প্রয়োজন 5 বলে 7 রান । ওভারের দ্বিতীয় বলে এক রান নেন দীনেশ কার্তিক । পরের বল ব্যাটে ঠেকাতে না পারলেও তৃতীয় বল বাউন্ডারি পার করে দেন পান্ডিয়া । 2 বল বাকি থাকতেই 5 উইকেটে ম্যাচ পকেটে পোরে ইন্ডিয়া । 17 বলে 33 রানে অপরাজিত হার্দিক বল হাতে তুলে নিয়েছিলেন 3টি উইকেট । স্বভাবতই ম্যাচের সেরা তিনিই ।