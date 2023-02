আমেদাবাদ, 1 ফেব্রুয়ারি: টি-20 ফরম্যাটে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জিতে ওয়ান-ডে'র পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজও জিতে নিল ভারত ৷ অধিনায়ক হিসেবে ফের একটি সিরিজ জিতলেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ 235 রান তাড়া করতে নেমে বোলারদের দাপটে এদিন 12.1 ওভারে মাত্র 66 রানে শেষ কিউয়িদের ইনিংস ৷ ভারত জিতল 168 রানে (India beat NZ by 168 runs to clinch the T20 series) ৷

2018 সালে ডাবলিনে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে 143 রানে জয় ছিল ভারতের সর্বাধিক ব্যবধানে জয় ৷ এদিন সেই রেকর্ড ছাপিয়ে গেল হার্দিকের ভারত ৷ সৌজন্যে ব্যাট হাতে ওপেনার শুভমন গিলের বিধ্বংসী ৷ টেস্ট, ওয়ান-ডে'র পর টি-20 ক্রিকেটেও এদিন শতরান এল পঞ্জাব ওপেনারের ব্যাটে ৷ পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে তিন ফরম্যাটে শতরান হাঁকানোর অনন্য নজির গড়লেন বছর তেইশের ক্রিকেটার (Gill becomes the fifth Indian batter to score century in all format)৷

নির্ণায়ক ম্যাচে এদিন টস জিতে ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া ৷ ঈশান কিষাণ শুরুতে ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে শুভমন গিলের সঙ্গে জুটি বেঁধে দ্রুতগতিতে রান তুলতে থাকেন রাহুল ত্রিপাঠী ৷ মাত্র 7 ওভারে জুটিতে 80 রানের অবদান রেখে ব্যক্তিগত 44 রানে ডাগ-আউটে ফেরেন ত্রিপাঠী ৷ 22 বলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটারের ইনিংস সাজানো ছিল 4টি চার, 3টি ছয়ে ৷ যদিও থামানো যায়নি স্বপ্নের ফর্মে থাকা গিলকে ৷

ফার্গুসন, টিকনার, লিস্টারদের ঠেঙিয়ে 35 বলে কেরিয়ারের প্রথম টি-20 অর্ধশতরান পূর্ণ করেন 'পঞ্জাব দ্য পুত্তর' ৷ এরপর প্রথম অর্ধশতরানকে শতরানে রূপান্তরিত করেন গিল ৷ ওপেনারের পরের 50 রান আসে মাত্র 19 বলে (Gill Completes Century in 54 Balls) ৷ অষ্টাদশ ওভারের প্রথম বল ফার্গুসনকে বাউন্ডারিতে ঠেলে প্রথম শতরান পূর্ণ করেন গিল ৷ 13 বলে 24 রান আসে সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটে, 17 বলে 30 রান করে আউট হন অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া ৷

12টি চার, 7টি ছয়ে 63 বলে 126 রানে অপরাজিত থেকে যান বছর তেইশের ওপেনার ৷ সেইসঙ্গে দলকে পৌঁছে দেন 234 রানের (4 উইকেটে) চূড়ায় ৷ এরপর বল হাতে 4 উইকেটে দলের জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক পান্ডিয়া ৷ 2টি করে উইকেট নিয়ে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন আর্শদীপ, উমরান এবং শিবম ৷