সিডনি, 27 অক্টোবর: প্রত্যাশামতোই টি-20 বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে সহজ জয় পেল ভারত ৷ পাকিস্তান ম্যাচে জয়ের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে সিডনিতে ডাচদের 56 রানে গুড়িয়ে দিল রোহিত অ্যান্ড কোম্পানি (India beat Netherlands in the second match of T20 WC) ৷ ব্যাটে-বলে দুরন্ত টিম ইন্ডিয়া রবিবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে নামবে গ্রুপ-বি'তে শীর্ষে থেকেই ৷ রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি এবং সূর্যকুমার যাদব ৷ ত্রয়ীর অর্ধশতরানে 20 ওভারে অরেঞ্জ ব্রিগেডকে 180 রানের লক্ষ্যমাত্রা দেয় 'মেন ইন ব্লু' (India set target of 180 runs against Netherlands) ৷ জবাবে 20 ওভারে 9 উইকেটে 123 রানে থামে ডাচ'রা ৷

টস জিতে এদিন প্রথমে ব্যাটিং'য়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক ৷ কেএল রাহুল (9) শুরুতে ফিরে গেলেও দ্বিতীয় উইকেটে 'পাক বধে'র নায়ক বিরাট কোহলির সঙ্গে রোহিত শর্মার 73 রানের জুটি ভারতকে বড় রান গড়তে সাহায্য করে ৷ 4টি চার, 3টি ছক্কার সাহায্যে 39 বলে 53 রানে আউট হন 'হিটম্যান' (Rohit Sharma scored 53 runs from 39 runs) ৷ 12 ওভারে দলের রান তখন 84 ৷ বাকি সময়টা সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে ভারতকে 179 রানে পৌঁছে দেন 'কিং কোহলি' ৷

এদিন 37 বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করে 62 রানে অপরাজিত থেকে যান (Virat Kohli hits another unbeaten half century) ৷ প্রাক্তন অধিনায়কের ইনিংসে ছিল 3টি চার, দু'টি ছয় ৷ তবে ডাচ বোলারদের উপর এদিন আরও নিষ্ঠুর ছিলেন সূর্যকুমার ৷ 7টি চার, একটি ছয়ে 25 বলে 51 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন 'স্কাই' (Suryakumar Yadav scored 51 runs from just 25 balls) ৷ 180 রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে ডাচ'রা ৷ 63 রানে প্রতিপক্ষ 5 উইকেট হারাতেই ভারতের জয় নিশ্চিত হয়ে যায় ৷ এরপর রোহিতদের জয় ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷

আরও পড়ুন: 'কোহলি যেন পাক ম্যাচের পুনরাবৃত্তি না করেন', আতঙ্কে ডাচ অধিনায়ক

18 ওভারে 101 রানে 9 উইকেট খোয়ানোর পর মনে হয়েছিল অল-আউট হয়ে যাবে নেদারল্যান্ডস ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা হয়নি ৷ 20 ওভারে 9 উইকেট হারিয়ে 123 রানে শেষ করে ডাচ'রা ৷ ব্যাটারদের গড়ে দেওয়া মঞ্চে জয়ের সিলমোহর দেন বোলাররা ৷ 2টি করে উইকেট নেন ভুবনেশ্বর কুমার, আর্শদীপ সিং, অক্ষর প্যাটেল এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷