মুম্বই, 8 ডিসেম্বর : আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য 18 সদস্যের টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা করল বিসিসিআই (Indian Test squad announced for SA tour) ৷ ধারাবাহিক খারাপ ফর্ম সত্ত্বেও রংধনুর দেশে টেস্ট সিরিজের দলে জায়গা করে নিলেন অজিঙ্ক রাহানে (Rahane retains his place for upcoming tour) ৷ তবে সহ-অধিনায়কের চাকরি গেল মুম্বইকর ব্যাটারের ৷ পরিবর্তে বিরাট কোহলির ডেপুটির দায়িত্ব সামলাবেন রোহিত শর্মা (Rohit Sharma has been named as the new vice-captain of the Test team) ৷

কিন্তু এই রাহানের হাত ধরে চলতি বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত ৷ গাব্বায় টিম ইন্ডিয়ার প্রথম টেস্ট জয়ের কৃতিত্বও রাহানের নেতৃত্বে ৷ সেই রাহানের হাত থেকে আসন্ন প্রোটিয়া সফরে সহ-অধিনায়কত্বের দায়িত্ব কেড়ে নিলেন জাতীয় নির্বাচকরা ৷এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, রবীন্দ্র জাদেজা এবং অক্ষর প্যাটেলের জায়গা না পাওয়া ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে চোটের কারণে দলে ছিলেন না রবীন্দ্র জাদেজা ৷ সেই চোটের কারণেই আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য জাদেজাকে ছাড়া দল ঘোষণা করলেন নির্বাচকরা ৷ অক্ষর প্যাটেল এবং শুভমন গিলকেও চোটের কারণে স্কোয়াডের বাইরে রাখা হয়েছে ৷

তবে অভিষেক টেস্ট সিরিজে নিজেকে প্রমাণ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ শেষ 12টি ম্যাচে 19.57 গড়ে মাত্র 411 রান করা রাহানেকে আরও একটা সুযোগ দিলেন নির্বাচকরা ৷ মুম্বইয়ে কিউয়িদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে 47 রান করে জায়গা টিকিয়ে রেখেছেন 'ডিপেন্ডবল' পূজারাও ৷

আরও পড়ুন : Rohit replaces Virat as ODI captain : নেতৃত্বে 'বিরাট' বদল, ওয়ান-ডে ক্যাপ্টেনও রোহিত

এছাড়া কামব্যাক করলেন ঋষভ পন্থ ও দুই ফাস্ট বোলার মহম্মদ শামি এবং জসপ্রীত বুমরা ৷ রোটেশন পলিসিতে কিউয়ি সিরিজে বিশ্রামে ছিলেন দু'জনে ৷ সেঞ্চুরিয়নে বক্সিং-ডে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে সফর শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া ৷

একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড : বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা (সহ-অধিনায়ক), কেএল রাহুল, ময়াঙ্ক আগরওয়াল, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্ক রাহানে, শ্রেয়স আইয়ার, হনুমা বিহারী, ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), ঋদ্ধিমান সাহা (উইকেটরক্ষক), আর অশ্বিন, জয়ন্ত যাদব, ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ শামি, জসপ্রীত বুমরাস, উমেশ যাদব, শার্দূল ঠাকুর এবং মহম্মদ সিরাজ ৷

প্রথম টেস্ট : 26-30 ডিসেম্বর (সেঞ্চুরিয়ন)

দ্বিতীয় টেস্ট : 3-7 জানুয়ারি (জো'বার্গ)

তৃতীয় টেস্ট : 11-15 জানুয়ারি (কেপটাউন)