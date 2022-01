জোহানেসবার্গ, 3 জানুয়ারি : রেনবো নেশনে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয় কি অধরাই রয়ে যাবে ? নাকি কেপটাউন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ৷ কারণ জো'বার্গ টেস্টে শুরুটা যেভাবে হল টিম ইন্ডিয়ার তাতে ওয়ান্ডারার্সে জয়ের আশা করা বোকামি ৷ প্রথম ইনিংসে মাত্র 202 রানেই শেষ হয়ে গেল টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ইনিংস (India all out for 202 in their first innings at Wanderers) ৷ অর্ধশতরান করলেন স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়ক কেএল রাহুল ৷ 46 রান এল রবি অশ্বিনের ব্যাটে ৷ প্রোটিয়া পেসারদের সামনে ভারতের অবশিষ্ট ব্যাটিং লাইন-আপ নিয়ে যত কম বলা যায় ততোই ভাল ৷

ভারতের পয়মন্ত মাঠে আগুন ঝরালেন প্রোটিয়া পেসাররা ৷ এঁদের মধ্যে মার্কো জানসেনের অভিষেক হয়েছে গত ম্যাচেই ৷ এদিন সর্বাধিক 4 উইকেট এল তাঁর ঝুলিতেই (Marco Jansen takes 4 wickets) ৷ বাকি ছ'টি উইকেট ভাগ করে নিলেন কাগিসো রাবাদা এবং ডুয়েন অলিভিয়ের ৷ সবমিলিয়ে ওয়ান্ডারার্সে চাপে ভারত ৷ জো'বার্গে ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন বুমেরাং হয়ে ফিরল কিনা সময় বলবে ৷ তবে প্রথমদিনের নিরিখে নিঃসন্দেহে অ্যাডভান্টেজ ডিন এলগারের দল ৷

পিঠের চোটে আচমকা সোমবার সকালে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন বিরাট কোহলি (Viart Kohli opted out himself from Wanderers test due to back injury) ৷ অধিনায়কের ব্লেজার গায়ে চাপিয়ে ওয়ান্ডারার্সে টস করতে যান কেএল রাহুল ৷ ব্যাট হাতে করলেন অধিনায়কোচিত অর্ধশতরান ৷ কিন্তু সঙ্গত পেলেন কই ? পূজারা (3), রাহানে (0) এরপরেও সুযোগ পেলে অন্যায় হবে অভিষেকে শতরানকারী শ্রেয়স আইয়ারের কিংবা হনুমা বিহারীর সঙ্গে ৷ যদিও বিরাট না থাকায় এই টেস্টে সুযোগ পেয়েছেন বিহারী ৷

প্রথম সেশনে তিন উইকেট খোয়ানোর পর অধিনায়কের সঙ্গে হাল ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ তিনি ৷ ফেরেন 20 রানে ৷ রাহুল ফেরেন 50 রানেই ৷ পন্থ করেন 17 রান ৷ শেষদিকে অশ্বিনের 50 বলে 46 রানে দু'শোর গন্ডি পেরোতে সক্ষম হয় ভারত ৷ এখন শামি-বুমরাদের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া বিশেষ কিছু করণীয় নেই ৷