মুম্বই, 3 ডিসেম্বর : আশঙ্কায় সিলমোহর দিয়ে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথমদিনের প্রথম সেশন ভেস্তে গেল ৷ শুক্রবার সকালে বৃষ্টি না হলেও বিগত দু'দিনের বৃষ্টির জেরে এখনও ভিজে ওয়াংখেড়ের আউটফিল্ড ৷ যার জেরে টসটাই সম্ভব হল না এদিন প্রথম সেশনে (Toss delayed due to wet outfield at wankhede) ৷ দফায়-দফায় আউটফিল্ড পরীক্ষা করে প্রথম সেশনের খেলা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ৷ এদিকে দ্বিতীয় টেস্টে চোটের কারণে নেই দু'দলের একাধিক ক্রিকেটার ৷

ভারতীয় দল চোটের কারণে ফাস্ট বোলার ইশান্ত শর্মা, স্পিনিং অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা এবং গত ম্যাচের স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের ওয়াংখেড়ে টেস্টে না থাকার বিযয়টি নিশ্চিত করেছে (Ishant Sharma, Ravindra Jadeja and Ajinkya Rahane are out of Wankhede Test) ৷ অন্যদিকে ব্ল্যাক ক্যাপস শিবিরে বড় ধাক্কা ৷ চোটের কারণে সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে খেলতে পারবেন না অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন (Kane Williamson ruled out of 2nd Test) ৷ বাঁ-হাতের কনুইয়ের চোটে কাবু উইলিয়ামসনের পরিবর্তে মুম্বই টেস্টে নিউজিল্যান্ডক নেতৃত্ব দেবেন ওপেনার টম ল্যাথাম ৷

রাহানের পরিবর্ত হিসেবে বিরাট কোহলি এবং ল্যাঙ্কি পেসার ইশান্ত শর্মার পরিবর্তে মহম্মদ সিরাজের একাদশে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত ৷ কিন্তু জাদেজার যোগ্যা পরিবর্ত কে হবেন, চর্চা চলছে ৷ উঠে আসছে জয়ন্ত যাদবের নাম ৷ সকাল 10টা 30 মিনিটে মাঠ পরিদর্শন করে নির্ধারিত সময়ের আগেই মধ্যাহ্নভোজের বিরতি ঘোষণা করেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা ৷ পরিবর্তিত সূচি মেনে বেলা 11টা 30 মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে টস ৷ ম্যাচ শুরু বেলা 12 টায় ৷

বেলা 2টোয় চা-বিরতি ৷ বিকেল 5টা 30 পর্ষন্ত খেলার সময় বর্ধিত করে প্রথমদিন 78 ওভার খেলানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা ৷