হ্যামিল্টন, 27 নভেম্বর: নিউজিল্যান্ড বনাম ভারতের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি (IND vs NZ 2nd ODI) ৷ যার জেরে আরও একটি ম্যাচ পণ্ড হল (India vs New Zealand 2nd ODI Called of Due to Rain) ৷ এদিন বৃষ্টির কারণে একবার শুরু হয়েও বন্ধ করে দিতে হয় ম্যাচ ৷ 3 ঘণ্টার বেশি সময় নষ্ট হওয়ায় 29 ওভরের ম্যাচ করানোর সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়াররা ৷ (Match Has Been Reduced to 29 Over Per Side) ৷ কিন্তু, 40 মিনিট খেলা হওয়ার পর, ফের বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায় ম্যাচ ৷ এর পর আর খেলা শুরু করা যায়নি ৷

এদিন বৃষ্টির কারণে 10 মিনিট দেরিতে টস হয় ৷ কিন্তু, ম্যাচ সময়েই শুরু করেন আম্পায়াররা ৷ দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ৷ তবে, মাত্র 4.5 ওভার খেলা হওয়ার পরেই ফের বৃষ্টি নামে হ্যামিল্টনে ৷ ভারতের ইনিংস শুরু হওয়ার 23 মিনিটের মাথায় বৃষ্টি নামে ৷ যার জেরে খেলা বন্ধ হয়ে যায় ৷ সেই সময় ভারতের স্কোর ছিল বিনা উইকেটে 22 রান ৷ শিখর ধাওয়ান এবং শুভমান গিল, ভারতের দুই ওপেনার স্যুইং কন্ডিশন সামলে খেলছিলেন ৷

বৃষ্টি থামলে বেলা 11টা 15 মিনিটে ফের খেলা শুরু হয় ৷ শিখর ধাওয়ান শুরুতেই ম্যাট হেনরির বলে মাত্র 3 রানে আউট হন ৷ এর পর সূর্যকুমার যাদব এবং শুভমান গিল ভারতের ইনিংস সামলান ৷ শুভমান 42 বলে 45 রান এবং সূর্যকুমার 25 বলে 34 রানে অপরাজিত থাকেন ৷ ভারতের দুই টপ অর্ডার ব্যাটার যখন দারুণ ছন্দে রান তুলছেন, তখন ফের বৃষ্টি শুরু হয় ৷ ভারতের স্কোর যখন 12.5 ওভারে 1 উইকেট হারিয়ে 89 রান ৷ সেই অবস্থায় খেলা বন্ধ হয়ে যায় ৷ এর পর আর ম্যাচ শুরু করা যায়নি ৷