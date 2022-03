চিন্নাস্বামী, 20 মার্চ : দিনকয়েক আগেই আইসিসির লো রেটিং পেয়েছে রাওয়ালপিন্ডির পিচ ৷ পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল দু'দলের ব্যাটাররা ৷ ফলে বোলারদের ‘বধ্যভূমি’ ওই পিচকে ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছিল আইসিসি ৷ এবার একই শাস্তির মুখে পড়ল ভারতও ৷ বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ‘সাধারণের চেয়েও খারাপ’ মানের পিচকে 1 ডিমেরিট পয়েন্ট দিল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা (Chinnaswami receives one demerit under the ICC Pitch process) ৷

আইসিসির নিয়মানুযায়ী, ম্যাচের ক্ষেত্রে আয়োজকদের কিছু শর্ত মেনে পিচ করতে হয় ৷ যার প্রাথমিক শর্তই হল, সংশ্লিষ্ট পিচ থেকে দু'দলের ব্যাটার এবং বোলার, উভয়েই সমান সুযোগ পাবেন ৷ একদম 50-50 না হলেও সেই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে ৷ কিন্তু ভারত-শ্রীলঙ্কা পিঙ্ক বল টেস্টের চিন্নাস্বামীর পিচ নিয়ে দেওয়া জাভাগল শ্রীনাথের রিপোর্ট বলছে, ‘‘প্রথম দিন থেকেই বল ঘুরেছে ৷ প্রতি সেশনে ঘূর্ণি ক্রমাগত বেড়েছে ৷ বল-ব্যাটের লড়াই হওয়ার সুযোগই ছিল না ৷’’

চিন্নাস্বামীতে তিনদিনে শেষ হয়েছে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ ৷ প্রথম দিনে দু'দল মিলিয়ে পড়েছে মোট 16 উইকেট ৷ যার মধ্যে 9 উইকেট নিয়েছেন স্পিনাররা ৷ 238 রানে ম্যাচ জেতেন রোহিত শর্মারা ৷ যার ওপর ভিত্তি করে করে 1 ডিমেরিট পয়েন্ট পেল আরসিবির ঘরের মাঠ ৷ যার মেয়াদ আগামী 5 বছর ৷ ডিমেরিট পয়েন্টের মাত্রা 5 বা তার বেশী হলে সংশ্লিষ্ট মাঠকে সাসপেন্ড করতে পারে আইসিসি ৷ যা হলে একবছর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ পাবে না ওই স্টেডিয়াম ৷ এছাড়াও সাধারণের চেয়েও খারাপ মানের হলে 1 পয়েন্ট, খুব খারাপ মানের হলে 3 পয়েন্ট এবং খেলার অযোগ্য হলে 5 ডিমেরিট পয়েন্ট দেয় নিয়ামক সংস্থা ৷

আরও পড়ুন : Bangladesh Tour Of South Africa : ম্যান্ডেলার দেশে ঐতিহাসিক ওয়ান-ডে জয় শাকিবদের

এই বাইশ গজ থেকেই কেরিয়ার শুরু করেছিলেন শ্রীনাথ ৷ ভারতের প্রাক্তন জোরে বোলারের রিপোর্টেই ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছে চিন্নাস্বামী ৷ অন্যদিকে, বোলারদের ‘স্বর্গ’-তেও দু'ইনিংসেই রান পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার (92 এবং 67), ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি পান পন্থও ৷ চতুর্থ ইনিংসে লড়াই করেছেন দ্বীপরাষ্ট্রের ব্যাটাররাও ৷ শতরান করেছেন দ্বিমুথ করুণারত্নে (107 রান), অর্ধশতরান পেয়েছেন কুসল মেন্ডিস (50 রান) ৷ স্বভাবতই যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ ফলে আইসিসির ডিমেরিট পয়েন্টেও পিচ বিতর্ক অব্যাহত ৷