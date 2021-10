মাসকট, 17 অক্টোবর : আর ফ্র্যাঞ্চাইজি নয়, এবার দেশের জার্সি গায়ে চড়িয়ে ক্রিকেট যুদ্ধে নামবেন ক্রিকেটাররা ৷ আইপিএলের বিনোদন শেষ ৷ বেজে গেল বিশ্বকাপের দামামা ৷ আজ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমানে শুরু হচ্ছে আইসিসি টি-20 বিশ্বকাপ (ICC Men's T20 World Cup 2021) ৷ দীর্ঘ পাঁচ বছরের অপেক্ষা পর ফের এই ফরম্যাটে বিশ্বের সেরা দলকে পেতে চলেছে ক্রিকেট বিশ্ব ৷ 14 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে টি-20 বিশ্বকাপ ৷ ওমান ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আজ বাছাই পর্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে টি-20 বিশ্বকাপের সপ্তম সংস্করণ ৷

আজকের ম্যাচ

2021 টি-20 বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে নামছে ওমান এবং পাপুয়া নিউ গিনি ৷ দিনের অপর ম্যাচে মুখোমুখি বাংলাদেশ ও স্কটল্যান্ড ৷ ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল সাড়ে তিনটেয় শুরু হবে উদ্বোধনী ম্যাচ ৷ বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ৷ বলে রাখা প্রয়োজন, করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে বিশ্বকাপের আসর বসলেও আয়োজক কিন্তু ভারত ৷

কবে নামছে ভারত ?

ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে এই তথ্য অজানা নয় ৷ 24 অক্টোবর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাইভোল্টজ ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করছে বিরাট কোহলি অ্যান্ড কোং ৷ এই মুহূর্তে 24 অক্টোবরের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব ৷ বর্তমানে ক্রিকেট মাঠে এই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের দেখা খুব কমই হয়ে থাকে ৷ বিশ্বকাপ বা আইসিসি আয়োজিত টুর্নামেন্ট ছাড়া বাইশ গজে ভারত-পাক যুদ্ধ প্রায় অসম্ভব ৷ তাই দীর্ঘদিন পর ভারত-পাক ম্যাচের উত্তেজনায় ফুটছে ক্রিকেট বিশ্ব ৷

যদিও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেই খান দুয়েক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত ৷ 18 অক্টোবর ইংল্যান্ডের (IND vs ENG Warm up Match) বিরুদ্ধে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন বিরাটরা ৷ দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে (India vs Australia Practice Match) ৷ এই ম্যাচটি 20 অক্টোবর খেলা হবে ৷ দুটি প্রস্তুতি ম্যাচই দুবাইয়ের মাঠে খেলবে ভারত ৷

ভারতীয় সময় অনুযায়ী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলা হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ৷ অজ়্দের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচটি ভারত খেলবে দুপুর সাড়ে তিনটের সময় ৷ ক্রিকেট প্রেমীরা দুটি ম্যাচেরই লাইভ টেলিকাস্ট ব্রডকাস্টিং চ্যানেলে দেখতে পাবেন ৷ ম্যাচ দেখা যাবে হটস্টারেও ৷

বিশ্বকাপের যুদ্ধে ভিড়বে 12 টি দল

চারটি করে দলকে 2টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে ৷ বাকি চারটি দলের মধ্যে 2টি টিম পরের রাউন্ডের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে দুটি গ্রুপে ভাগ করা চারটি টিমের দলে যোগ হবে ৷ মূলপর্বের খেলা শুরু হচ্ছে 24 অক্টোবর ৷ তখন দুটি গ্রুপে ছয়টি করে টিম থাকবে ৷ দুটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে ৷