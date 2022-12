কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: ইডেনের সবুজ পিচে শাহবাজ আহমেদ (Shahbaz Ahmed)-এর স্পিনের ভেল্কি ৷ 5 উইকেট নিলেন বাঁ-হাতি এই অলরাউন্ডার ৷ তাতেই কুপোকাত হিমাচল প্রদেশ (HP are in trouble at the end of day 2 against Bengal) ৷ প্রথম ইনিংসে বাংলার 310 রানের জবাবে মাত্র 130 রানে গুটিয়ে গেল হিমাচল ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ভালো জায়গায় রয়েছেন বাংলা ৷ ফলে দ্বিতীয় দিনের শেষে চালকের আসনে মনোজরা (Bengal in Driving Seat at End of Day 2) ৷ অন্যদিকে, ইডেনে প্রথমবার 5 উইকেট পেয়ে শাহবাজ নিজেও খুশি ৷ জানালেন, এই 5 উইকেট তাঁর কেরিয়ারে নতুন পালক যোগ করেছে ৷

গতকাল অনুষ্টুপ মজুমদারের 159 রানের ইনিংসে ভর করে 9 উইকেটে 310 রান করে বাংলা ৷ আজ সকালে ওই স্কোরেই আউট হন অনুষ্টুপ ৷ 310-এর জবাবে শুরু থেকেই চাপে ছিল হিমাচল প্রদেশের ব্যাটাররা ৷ ইডেনের সবুজ উইকেটে শুরুতেই শাহবাজকে নিয়ে আসেন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি ৷ ম্যাচের তৃতীয় ওভারেই প্রথম উইকেট তুলে নেন শাহবাজ ৷ তিনি 5 উইকেট নিয়েছেন ৷ প্রথম ম্যাচের সেরা ঈশান পোড়েল 2 উইকেট নিয়েছেন ৷ আকাশদীপও 2টি উইকেট নেন ৷ মাত্র 130 রানে গুটিয়ে যায় হিমাচলের ইনিংস ৷ হিমাচলের প্রশান্ত চোপড়া একাই 71 রান করেন ৷

প্রথম ইনিংসে বাংলা 180 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ৷ ওপেনার অভিষেক দাস টি-20 মেজাজে ব্যাটিং শুরু করেন ৷ তিনি 20 বলে 35 রানে আউট হন ৷ এর পর বাংলার ইনিংস সামলান আরেক ওপেনার কৌশিক ঘোষ ৷ তিনি 60 বলে 21 রানে অপরাজিত আছেন ৷ 3 নম্বরে নামা সুদীপ ঘরামি 34 বলে 32 রান করেছেন ৷

প্রসঙ্গত, অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি আগেই জানিয়েছিলেন, তারা প্রতিপক্ষকে দেড়শো নিচে অলআউট করে দ্বিতীয় ইনিংসে দ্রুত বড় রান তুলতে চান ৷ আর তাই শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন বাংলার ব্যাটাররা ৷ দিনের শেষে বাংলা 1 উইকেটে 89 রান তুলেছে ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা 269 রানে এগিয়ে রয়েছে ৷ কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা জানিয়েছেন, তৃতীয় দিনের শুরুর ব্যাটিং দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ তবে, ছয় পয়েন্ট না-আসলে সব বৃথা বলে জানিয়েছেন লক্ষ্মী ৷ তাই ব্যাটার এবং বোলারদের কাছে ফের কঠিন মানসিকতার ক্রিকেট চাইছেন তিনি ৷