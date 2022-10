ব্রিসবেন, 20 অক্টোবর: হাতে আর মাত্র তিনদিন ৷ দ্বিতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের জন্য আগামী রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে রোহিত শর্মার ভারত (India to start T20 WC campaign on 23rd October) ৷ ট্রফি জয় ছাড়া দ্বিতীয় কোনও লক্ষ্য নেই তাঁর দলের, টুর্নামেন্ট শুরুর প্রাক্কালে বুঝিয়ে দিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ আর ভারতের বিশ্বকাপ অভিযানে 'এক্স-ফ্যাক্টর' হতে চলেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া (Hardik Pandya) ৷ এমনটাই অনুমান বিশেষজ্ঞদের ৷ আর আইসিসি-র ফ্ল্য়াগশিপ টুর্নামেন্ট শুরুর প্রাক্কালে হার্দিক জানাচ্ছেন, তিনি তৈরি বিশ্বকাপের জন্য ৷ এই মুহূর্তে তাঁর মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতাই কাজ করছে ৷

ভদোদরার অলরাউন্ডার অবশ্য এজন্য সমস্ত কৃতিত্ব দিচ্ছেন তাঁর পরিবারকে (Hardik Pandya grateful to familys support after dream comeback) ৷ পাশাপাশি হার্দিক জানাচ্ছেন, চোট সারিয়ে যখন তিনি সুস্থতার লড়াই চালাচ্ছিলেন, তখন ভালো-মন্দ সবকিছুকে ইতিবাচক হিসেবেই নিয়েছেন ৷ এ ব্যাপারে হার্দিক বলেন, "আমি জানি আগামীতে আমার ভালো দিনের পাশাপাশি খারাপ দিনও আসবে ৷ কিন্তু চোট সারিয়ে ফেরার কঠিন লড়াইয়ের সময় যে ইতিবাচকতা আমি রপ্ত করেছি, তা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে ৷ তখন আমার পরিবার সবসময় আমায় সমর্থন করে গিয়েছে ৷ আমি আমার উপর পূর্ণ ফোকাস করতে সক্ষম হয়েছি ৷"

18 মাসের লড়াইয়ের পর বাইশ গজে হার্দিকের প্রত্য়াবর্তনকে স্বপ্নের বললে অত্যুক্তি হয় না মোটেই ৷ আইপিএল আত্মপ্রকাশে গুজরাত টাইটান্সের ট্রফি জয়ে নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করে চলতি ক্যালেন্ডার ইয়ারে দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার ৷ একাধিক ম্য়াচে দলের ত্রাতা হয়ে ওঠা হার্দিকের ঝুলিতে সাফল্য এসেছে দেদার ৷ কীভাবে সম্ভব হল সবটা?

উত্তরে বরোদা ক্রিকেটার বলেন, "পরিবারের সমর্থনেই সবটা সম্ভব হয়েছে ৷ সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে আমি নিজের জন্য ঠিক কী চাই তা এই সময়কালে আমি বুঝতে শিখেছি ৷" এ ব্যাপারে স্ত্রী নাতাশা, দাদা ক্রুনালের পাশাপাশি ছোট্ট অগস্ত্যকেও (ছেলে) ধন্যবাদ দিয়েছেন পান্ডিয়া ৷