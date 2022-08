দুবাই, 29 অগস্ট: ‘উশৃঙ্খল’ ৷ চারবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য হয়েও নামের আগে থেকে এই বিশেষণ মুছতে পারেননি হার্দিক পান্ডিয়া ৷ 2019 সালে ‘কফি উইথ করণ’ থেকে এয়ারপোর্টে কাস্টমসের হাতে ধরা পড়া, বরাবর বিতর্কে জড়িয়েছেন পান্ডিয়া ব্রাদার্সের ছোট ভাই (Hardik Pandya) ৷ 2021 টি-20 বিশ্বকাপে 3 ম্যাচে করেছিলেন মাত্র 69 রান, হাত ঘুরিয়েছিলেন মাত্র 4 ওভার ৷ আইপিএলের শুরুতে বুমরা, সূর্যকুমারকে রিটেন করলেও হার্দিককে রিলিজ করে দিয়েছিল মুম্বই ৷ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রেকর্ড সংখ্যক দর্শকের সামনে যেন ‘পাপস্খলন’ করেছেন তিনি ৷ পান্ডিয়ার অধিনায়কোচিত পারফরম্যান্সে ভর করে আত্মপ্রকাশেই খেতাব ঘরে তুলেছে গুজরাত টাইটান্স (Hardik Pandya emergence like Phoenix) ৷

দৃঢ়চেতা, সংযমী হার্দিকের জন্ম দিয়েছে পঞ্চদশ আইপিএল ৷ মোতেরায় তাঁর মধ্যে ধোনির ছায়াও দেখতে পেয়েছেন অনেকে ৷ সেই রেশটাই যেন হার্দিক বজায় রাখলেন রবিবারের মেগা ম্যাচে (Pandya powers India to last over win against Pakistan) । দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এদিন দেখা মিলেছে ইউটিলিটি অল-রাউন্ডারের ৷ এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে উড়িয়ে হার্দিক বললেন, ‘‘এই জয়টা খুব স্পেশাল ৷"

আরব সাগরের তীরে এদিন শেষ 3 বলে দরকার ছিল 6 রান । উলটো দিকে রোহিত, কোহলিকে ডাগ-আউটের পথ দেখানো মহম্মদ নওয়াজ । তৃতীয় বল ব্যাটেই ঠেকাতে পারেননি পান্ডিয়া । নন-স্ট্রাইকার এন্ডে থাকা কার্তিকের চোখেমুখে খানিক সংশয় । বুঝতে পেরে আশ্বস্ত করলেন অকুতোভয় গুজরাতি অল-রাউন্ডার । বুঝিয়ে জিতে চাইলেন, আমি আছি । তারপরেই চতুর্থ বল মাঠের বাইরে ফেলে দিলেন হার্দিক । ব্যাটে-বলে ম্যাচের রাজা বদলে যাওয়া পান্ডিয়া (Pandya powers India to last over win against Pakistan) । যা দেখে স্যালুট ছাড়া কিছু করার ছিল না নিদাহাস ট্রফির নায়কের ।

