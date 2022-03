মুম্বই, 28 মার্চ : দীর্ঘদিন পিঠের চোটে কাবু থাকার পর সম্প্রতি ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে যোগ দিয়েছেন নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ৷ সামলাতে হবে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্বও ৷ কিন্তু চোটের জেরে বোলিং প্রায় ভুলতে বসা হার্দিক পান্ডিয়া কি এই আইপিএলে বল করবেন ? গুজরাত টাইটান্স অনুরাগীদের এখন লাখ টাকার প্রশ্ন এটাই ৷ সোমবার আইপিএলের আরেক নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে হার্দিকের গুজরাত ৷ তার আগে অধিনায়কে বোলিং নিয়ে বড়সড় আপডেট দিলেন দলের মেন্টর আশিস নেহরা (GT Mentor Ashish Nehra Gives Update On Hardik Pandya Bowling) ৷

গত আইপিএলে পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে এক ওভারও হাত না-ঘোরানো হার্দিক পান্ডিয়ার বোলিং নাকি 2022 আইপিএলের 'সারপ্রাইজ' হতে চলেছে (Nehra says Pandya's bowling could serve as surprise element) ৷ পান্ডিয়া স্বয়ং তাঁকে বলেছেন এ কথা ৷ একটি গ্লোবাল ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন নেহরা ৷ কেন তিনি এমনটা বলেছেন তার ব্যাখ্যাও করেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন তারকা পেসার ৷

নেহরার কথায়, "কয়েক সপ্তাহ আগে ওকে (পান্ডিয়া) যখন বরোদায় দেখেছিলাম বেশ স্বচ্ছন্দই দেখাচ্ছিল ৷ একশো শতাংশ না-হলেও আশি শতাংশ ফিট মনে হয়েছিল বোলিংয়ের জন্য ৷ এরপর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে গিয়েছে, নিয়মিত অনুশীলন করে আরও পরিশীলিত হয়েছে নিশ্চয় ৷"

প্রাক্তন তারকা পেসারের সংযোজন, "প্রথমদিন থেকেই আমি বলে আসছি টি-20 স্কোয়াডে আমি পান্ডিয়াকে একজন বিশুদ্ধ ব্যাটারের চোখেই দেখি ৷ আর গুজরাত টাইটান্সের হয়ে আমি ওকে অধিনায়ক ব্যাটারের চোখে দেখছি ৷ আর সে কারণেই পান্ডিয়া হয়তো ওর বোলিংকে চমক বলছে ৷"

অর্থাৎ, অধিনায়ক পান্ডিয়াকে প্রাথমিকভাবে বোলার হিসেবে কাজে লাগানোর চিন্তা গুজরাত ম্যানেজমেন্টের নেই ৷ এরপরেও যদি পান্ডিয়া হাত ঘোরান তাহলে সেটা চমক হবে ৷ নেহরার বক্তব্যে স্পষ্ট সেটাই ৷