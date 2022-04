মুম্বই, 23 এপ্রিল : জিততে ভুলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ শনিবাসরীয় ডাবল-হেডারের প্রথম ম্য়াচে গুজরাত টাইটান্সের কাছে 8 রানে হারল নাইটরা (GT beat KKR by 8 runs to regain the top spot) ৷ টানা চতুর্থ হার হজম করে নামতে-নামতে আপাতত সাতে শ্রেয়স আইয়ারের দল ৷ ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে এদিন প্রথমে বল হাতে, পরে ব্যাট হাতে বিধ্বংসী রূপ ধারণ করেও দলের হার এড়াতে পারলেন না 'দ্রে রাস' ৷

টস জিতে মুম্বইয়ে এদিন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন গুজরাত অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া ৷ চলতি আইপিএলে এই প্রথম কোনও অধিনায়ক টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ৷ এরপর পান্ডিয়ার 49 বলে ঝোড়ো 67 রান (4টি চার, 2টি ছয়) তোলে নবাগতরা (Hardik Pandya hits 67 runs) ৷ 20 বলে 27 আসে মিলারের ব্যাটে ৷ ওপেনার ঋদ্ধিমান সাহা করেন 25 রান ৷

প্রত্যাবর্তনে টিম সাউদির ঝুলিতে 24 রানে 3 উইকেট ৷ তবে উল্লেখযোগ্যভাবে গুজরাত ইনিংসের অন্তিম ওভারে এসে 4টি উইকেট তুলে নেন আন্দ্রে রাসেল (Andre Russell takes 4 wickets in last over) ৷ সবমিলিয়ে 20 ওভারে 9 উইকেটে চ্যালেঞ্জিং 156 রান স্কোরবোর্ডে তোলে গুজরাত ৷ জবাবে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে পার্পল ব্রিগেড ৷ মরসুমে প্রথমবার খেলতে নেমে চেষ্টা করেছিলেন রিঙ্কু সিং ৷ 28 বলে 35 রান আসে ঘরের ছেলের ব্য়াটে ৷

শেষদিকে ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে ঝড় তুলে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি জামাইকান পাওয়ার হিটার রাসেল ৷ বল হাতে শেষ ওভারে ম্যাজিক দেখানোর পর ব্যাট হাতে করেন মাত্র 25 বলে 48 রান (Andre Russell smashed 48 runs from just 25 balls) ৷ কিন্তু অন্তিম ওভারের দ্বিতীয় বলে আলজারি জোসেফের বলে লকি ফার্গুসনের হাতে রাসেল ধরা পড়তেই সব শেষ ৷

কলকাতার বিরুদ্ধেও এদিন দুরন্ত বঙ্গ পেসার মহম্মদ শামি 20 রানে নিলেন 2 উইকেট ৷ 2টি করে উইকেট নিয়ে নাইটদের ভাঙার কাজ করলেন রশিদ, যশও ৷ একটি করে উইকেটে জোসেফ এবং ফার্গুসনের ৷ জয়ের ফলে 7 ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে ফের শীর্ষে হার্দিকরা ৷