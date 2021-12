কলকাতা, 28 ডিসেম্বর : চিকিৎসক দেবী শেট্টির তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Sourav Ganguly Covid positive) ৷ দক্ষিণ কলকাতার যে বেসরকারি হাসপাতালে সৌরভ ভর্তি রয়েছেন, সেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত মেডিক্যাল বুলেটিনে এ কথা জানানো হয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে করোনা পজিটিভ আসার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে (Sourav Ganguly admits to hospital after testing COVID 19 positive) ৷ তাঁর চিকিৎসায় চিকিৎসক দেবী শেট্টি এবং চিকিৎসক আফতাব খানের নেতৃত্ব 5 সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে (Five Doctors Medical Board for Sourav Gangulys Treatment) ৷ সৌরভের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷

প্রাথমিকভাবে মহারাজের শরীরে মৃদু উপসর্গ সঙ্গে শারীরীক অস্বস্তি ছিল বলেও খবর। সোমের সকালে প্রথম কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এলে দ্বিতীয়বার ফের কোভিড পরীক্ষা হয় প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের ৷ সেই পরীক্ষার রিপোর্টও পজিটিভ আসায় কোনও ঝুঁকি না নিয়ে রাতের দিকে সৌরভকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তবে স্বস্তির খবর, স্ত্রী ডোনা এবং মেয়ে সানার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ (Dona Ganguly and Sana Ganguly tested negative though) ৷

হাসপাতালের তরফে প্রকাশ করা মেডিক্যাল বুলেটিনে বলা হয়েছে, সৌরভকে মনোকোনাল অ্যান্টিবডি ককটেল থেরাপি দেওয়া হয়েছে ৷ এই মুহূর্তে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে ৷ সৌরভের চিকিৎসার জন্য 5 সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে ৷ যে চিকিৎসক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডক্টর দেবী শেট্টি এবং ডক্টর আফতাব খান (Five Doctors Medical Board Under Supervision of Devi Shetty) ৷ বাকি তিন চিকিৎসক হলেন সরোজ মণ্ডল, সপ্তর্ষি বসু এবং ডক্টর সৌতিক পান্ডা ৷ মহারাজের স্বাস্থ্যে প্রতিনিয়ত নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷

চলতি বছরের শুরু থেকেই শারীরীক অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন মহারাজ ৷ বছরের শুরুতে হৃদরোগের সমস্যায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। হৃদযন্ত্রে তিনটি স্টেন্টও বসে তাঁর। তারপর যদিও স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছেন ছন্দেই। বোর্ডের কাজে দেশে-বিদেশে আনাগোনা লেগেই রয়েছে তাঁর। এসবের মধ্যেই করোনা আক্রান্ত হলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট। তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বেগ শুরু হয় ঘনিষ্ঠ মহলে।

তবে শারীরিক অবস্থা যেহেতু স্থিতিশীল তাই হাসপাতাল থেকে চিন্তা না-করার বার্তা দিয়েছেন সৌরভ স্বয়ং। এর আগে সৌরভের দাদা স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ও আগে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷