হ্যামিলটন, 14 মার্চ : প্রথমবার বিশ্বকাপের (ICC Women's CWC 2022) কোনও ম্যাচ জিতল বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল (First Ever World Cup Match Win for Bangladesh Women Team) ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 234 রান ডিফেন্ড করল বাংলাদেশের মেয়েরা ৷ সেই সঙ্গে 9 রানে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ জিতল বাংলাদেশ মহিলা দল (Bangladesh Women Beat Pakistan Team in ICC Cricket World Cup) ৷ আর এই ঐতিহাসিক জয়ের পর 8 দলের টুর্নামেন্টে 6 নম্বরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ ৷ অন্যদিকে, পরপর 4 ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দৌড় থেকে প্রায় ছিটকে গেল পাকিস্তান ৷

এ দিন প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত 50 ওভারে 7 উইকেট হারিয়ে 234 রান তোলে বাংলাদেশ ৷ বাংলাদেশের হয়ে টপ অর্ডারে শারমিন আখতার 44 রান করেন ৷ ফারগানা হক সর্বোচ্চ 71 রান করেন ৷ অধিনায়ক নিগার সুলতানা 46 রান করেন ৷ দক্ষিণ আফ্রিকান বোলার নাশরা সান্ধু 3 উইকেট নিয়েছেন ৷

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন পাকিস্তানের দুই ব্যাটার নাহিদা খান (43) এবং সিদরা আমিন ৷ সিদরা এ দিন শতরান করেছেন ৷ তিনি 104 রান করেন ৷ প্রসঙ্গত, পাকিস্তান একটা সময় 2 উকেট হারিয়ে 182 রান তুলেছিল ৷ কিন্তু, ইনিংসের 3 নম্বর উইকেট হারাতেই ধ্বস নামে পাক ব্যাটিং লাইনআপে ৷ পরপর 5 উইকেট হারিয়ে 188 রানে 7 হয়ে যায় পাকিস্তান ৷ শেষে নির্ধারিত 50 ওভারে 9 উইকেট হারিয়ে 225 রান করতে পারে পাকিস্তান মহিলা দল ৷ বাংলাদেশের হয়ে সফল বোলার ফাহিমা খাতুন ৷ তিনি 8 ওভারে 38 রান দিয়ে 3 উইকেট নিয়েছেন ৷ রুমানা আহমেদ 2 উইকেট পেয়েছেন ৷

জেতা ম্যাচ হেরে যাওয়া নিয়ে পাকিস্তানের অধিনায়ক বিসমা মারুফ বলেন, ‘‘হজম করা খুব কঠিন ৷ মিডল-অর্ডারের কিছু খারাপ শট খেলার মূল্য আমাদের ম্যাচে দিতে হল ৷ আমিন ভাল খেলেছে ৷ কিন্তু, ম্যাচ শেষ করতে না পেরে খুবই মর্মাহত হয়েছে ৷ আমাদের এই রানটা তাড়া করা উচিত ছিল ৷ কিন্তু, শট বাছাই আমাদের ডুবিয়েছে ৷’’ 3 উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন বাংলাদেশের ফাহিমা খাতুন ৷