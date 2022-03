মুম্বই, 27 মার্চ : ফ্র্যাঞ্চাইজি বদল করে পেয়েছেন অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব ৷ তাও আবার যে সে নয়, পা গলিয়েছেন বিরাট কোহলির জুতোয় ৷ কিন্তু আরসিবির জার্সিতে আইপিএল অভিষেকে সেই চাপকে কোনওরকম পাত্তাই দিলেন না 7 কোটির ফ্যাফ ডু প্লেসি ৷ অধিনায়কের হিসেবে প্রথম ম্যাচে ছারখার করলেন প্রতিপক্ষ বোলারদের ৷ পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে 2022 আইপিএলের প্রথম ম্যাচে ভাঙলেন 'মিস্টার আইপিএল' সুরেশ রায়নার রেকর্ডও (Faf du Plessis surpasses Suresh Raina as he shines on captaincy debut in IPL) ৷

টস হেরে এদিন ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে আরসিবিকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান পঞ্জাবের নয়া দলনায়ক ময়াঙ্ক আগরওয়াল ৷ বিরাট কোহলি পরবর্তী নয়া অধিনায়কের হাত ধরে কেমন শুরু করে দল, তা দেখার অপেক্ষায় ছিলেন আরসিবি অনুরাগীরা ৷ ম্যাচের ফল কী হবে জানা নেই , তবে প্রথম ম্যাচেই ফ্যাফের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং নিশ্চিত আশ্বস্ত করবে তাদের ৷ মূলত ডু'প্লেসির বিধ্বংসী 57 বলে 88 রানের ইনিংসে পঞ্জাবকে 206 রানের টার্গেট দিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ৷

একইসঙ্গে তৃতীয় দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে 3 হাজার রানের গণ্ডি পেরোলেন প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক (Faf du Plessis becomes the third quickest to reach 3000 IPL runs) ৷ টপকে গেলেন রায়নাকে ৷ 'মিস্টার আইপিএল' 103 ইনিংস খেলে ছুঁয়েছিলেন 3 হাজার রানের গণ্ডি ৷ আর ফ্যাফের লাগল সেখানে 94 ইনিংস ৷ ডেভিড ওয়ার্নারও সমসংখ্যক ইনিংসেই 3 হাজার রানের গণ্ডি ছুঁয়েছেন আইপিএলে ৷ টুর্নামেন্টে দ্রুততম 3 হাজারি ক্লাবে প্রথম দু'টি স্থানে অবশ্যই ক্রিস গেইল (75 ইনিংস), কেএল রাহুল (80 ইনিংস) ৷

ফ্যাফের মারকাটারি ইনিংস এদিন সাজানো ছিল 7টি ছয় এবং 3টি চারে ৷ পাশাপাশি রান পেলেন কোহলিও ৷ প্রাক্তন অধিনায়ক করলেন 29 বলে 41 রান ৷ আর দল বদলে আসা দীনেশ কার্তিক 14 বলে খেললেন 32 রানের দুর্দান্ত ক্যামিও ৷ সবমিলিয়ে এবি ডি'ভিলিয়ার্সহীন আরসিবি প্রথম ম্যাচেই রানের পাহাড়ে ৷