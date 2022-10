মেলবোর্ন, 19 অক্টোবর: টি-20 বিশ্বকাপ রবিবার ভারত-পাক মহারণ (India vs Pakistan in T-20 World Cup) । নিজেদের প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান । সৌহার্দ্যের আবহেও টগবগ করে ফুটছে দুই দেশের সমর্থকরা । কিন্তু সেই উত্তেজনায় জল ঢেলে দিতে পারে থমথমে আবহাওয়া । ইতিমধ্যেই রবিবারের মেলবোর্নে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া দফতর (Excessive Rain Predicted In Melbourne) ।

অস্ট্রেলিয়ান সরকারের আবহাওয়া ব্যুরো অনুযায়ী, রবিবার, 23 অক্টোবর 80% বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সারা দিন ধরেই বৃষ্টি চলবে, সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টির দাপট আরও বাড়বে । সেই পূর্বাভাস মিলে গেলে মাঠে বিগ ম্যাচ মিস করবেন রোহিত শর্মা, বাবর আজমরা (Washout Threat Looms Large On T20 World Cup Blockbuster Contest) । নিয়ম বলছে, দু’টি দলকেই অন্তত 5 ওভার করে খেলতে হবে । তা না-হলে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে । নক-আউট পর্বে রিজার্ভ-ডে থাকলেও গ্রুপ পর্বের খেলায় কোনও অতিরিক্ত দিন নেই ।

বুধবার ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-নিউজিল্যান্ড । গাব্বায় প্রবল বৃষ্টিতে সেই ম্যাচে একটি বলও খেলা হয়নি । শনিবার, অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ম্যাচেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।