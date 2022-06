লিডস, 28 জুন: 1 জুলাই এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত টেস্ট সিরিজের শেষ তথা পঞ্চম ম্যাচটি খেলবে ভারত (England vs India Test Series) ৷ তার আগে গতকাল হেডিংলেতে নিউজিল্যান্ডকে 3-0 হারিয়েছে থ্রি লায়ন্স ব্রিগেড ৷ সিরিজ জয়ের এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই ভারতের বিরুদ্ধে নামবেন ব্রিটিশ ক্রিকেটাররা ৷ নিউজিল্যান্ড ম্যাচের পর এমনটাই জানালেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি ভারতের বিরুদ্ধেও এই মানসিকতা নিয়েই নামবে ইংল্যান্ড দল (England will Come Out with Same Mindset Ben Stokes Warns India) ৷

গতকাল কিউয়িদের হারানোর পর সাংবাদিক বৈঠকে ব্রিটিশ অধিনায়ককে খোশমেজাজে দেখা যায় ৷ সেখানেই ভারতের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত সিরিজের শেষ ম্যাচ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় বেনকে ৷ যার জবাবে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘‘বিশ্বাস করুন, আমি যখন বলেছি, তখন প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন ! আমরা একই রকম মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব ৷’’ তবে, তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, নিউজিল্যান্ড এবং ভারত সম্পূর্ণ আলাদা দু’টি দল ৷ দু’টি ভিন্ন মানসিকতার প্রতিপক্ষ ৷

এ নিয়ে স্টোকস জানান, ভারতের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত সিরিজের একমাত্র ম্যাচটি সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে চলেছে ৷ আলাদা প্রতিপক্ষ এবং তাঁদের খেলোয়াড় এবং আক্রমণও পৃথক ৷ আর এখানেই কিছুটা সাবধানী বেন স্টোকস ৷ বললেন, ‘‘আমরা যেটা করতে পারি, সেটার উপরেই মনোসংযোগ করব ৷ যা আমরা শেষ তিনটি ম্যাচে করেছি ৷ আর সেটাই ভারতের বিরুদ্ধেও জারি রাখতে চাই ৷’’

গতবছর ভারতীয় শিবিরে একের পর এক করোনা সংক্রমণের জেরে ম্যাঞ্চেস্টারের শেষ টেস্ট স্থগিত হয়ে যায় ৷ তার আগের চার টেস্ট খেলে ভারতীয় দল 1-2 ফলাফলে সিরিজে এগিয়ে রয়েছে ৷ এ বার 1 জুলাই থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট জিতে সিরিজ 1-3 করার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবেন কোহলি-বুমরা-শামিরা ৷ যেখানে ফের একবার নির্ণায়ক ভূমিকায় দেখা যেতে পারে, বুমরা-শামি-সিরাজ-শার্দূলদের ৷ প্রসঙ্গত, 2007 সালে রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে শেষবার ভারত ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ জিতেছে ৷ প্রায় 15 বছর পর ব্রিটিশদের তাদের ঘরের মাঠে দাপটের সঙ্গে হারানো সুযোগ তরুণ ভারতীয় দলের ৷