আমস্টেলভেন, 17 জুন : সপ্তাহান্তে রানের মহোৎসবে ইংল্যান্ড । প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে 50 ওভারের খেলায় একের পর এক রেকর্ড ভাঙল অবলীলায় । তাই বলাই যায় শুক্রবার ইতিহাসে ইংল্যান্ড ।

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম ওয়ান-ডে ম্যাচে ইতিহাস গড়ল ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল । প্রথমে ব্যাট করে ইংল্যান্ড 498 রান করে ৷ যা ওয়ান ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্কোর । মাত্র চার উইকেট হারিয়ে এই স্কোর গড়েছে সিংহবাহিনী ৷ 500 রানের মাইলস্টোন থেকে মাত্র 2 রান দূরে থামল থ্রি-লায়ন্স ৷ চার উইকেট হারিয়ে 498 রান তোলে ইংল্যান্ড ৷



জস বাটলার 162 রানের ম্যারাথন ইনিংস ইংল্যান্ডকে রেকর্ড গড়তে সাহায্য করে ৷ এছাড়াও ইংল্যান্ডের আরও দুই ব্যাটার সেঞ্চুরি করেছেন । বাটলার 70 বলে 7টি চার ও 14টি ছয়ের সাহায্যে 162 রান করেন। ডেভিড মালান 125 ও ফিল সল্ট 122 রান করেন ৷ এছাড়া লিয়াম লিভিংস্টোন 22 বলে 66 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ৷ যার মধ্যে ছিল 6টি চার ও 6টি ছয় ৷ কেবলমাত্র শূন্য হাতে ফিরেছেন ইয়ন মরগ্যান (England broke their own record in men’s cricket that they previously created when they scored 481) ।

এক নজরে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং মহোৎসব : -



• জেসন রয় - 1 রান, 7 বলে

• ফিল সল্ট - 122 রান, 93 বলে, 14টি চার ও 3টি ছয়

• ডেভিড মালান - 125 রান, 109 বলে, 9টি চার ও 3টি ছয়

• জস বাটলার - 162 রান, 70 বলে, 7টি চার ও 14টি ছয়

• ইয়ন মরগান - 0 রান, 1 বলে

• লিয়াম লিভিংস্টোন - 66 রান, 22 বলে, 6টি চার ও 6টি ছয়



ইংল্যান্ডের এদিনের ইনিংসে রয়েছে 26টি ছয় ও 36টি চার ৷ যে সমস্ত ব্যাটসম্যান রান করেছেন তাদের স্ট্রাইক-রেট ছিল 100-র উপরে । এর আগেও 50 ওভারের ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ইংল্যান্ডের ৷ এদিন তা ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ে থ্রি-লায়ন্স ৷ এর আগে 2018 সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 481 রানের ইনিংস তুলেছিল ইংল্যান্ড ৷



• ইংল্যান্ড - 498/4 বনাম নেদারল্যান্ডস, 17/06/2022

• ইংল্যান্ড - 481/6 বনাম অস্ট্রেলিয়া, 19/06/2018

• ইংল্যান্ড - 444/3 বনাম পাকিস্তান, 30/08/2006

