মেলবোর্ন, 26 ডিসেম্বর : তৃতীয় টেস্টে এসেও চিত্রটা বদলাতে পারলেন না ইংরেজ ব্য়াটাররা ৷ অজি পেসারদের দাপুটে বোলিংয়ে ঐতিহ্যের মেলবোর্নে বক্সিং-ডে টেস্টের প্রথম ইনিংসে দু'শোর আগেই গুটিয়ে গেল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ অর্ধশতরান করে একা কুম্ভে কিছুটা লড়াই চালালেন অধিনায়ক জো রুট ৷ ব্যস ওইটুকুই ৷ প্রত্যাবর্তনে 3 উইকেট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের ঝুলিতে ৷ পাশাপাশি ন্যাথান লিয়ঁ-মিচেল স্টার্কদের দাপটে 185 রানে শেষ ইংল্যান্ড (England all out for 185 in their first innings at MCG) ৷

এমসিজি'তে এদিন টস জিতে ইংল্যান্ডকে প্রথমে ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান প্যাট কামিন্স (Australia won the toss and choose to bowl first at MCG) ৷ কামিন্সের পাশাপাশি বক্সিং-ডে টেস্টে অজি একাদশে অভিষেক ঘটে ক্রিস বোল্যান্ডের ৷ তিনটি পরিবর্তন নিয়ে শুরু করে ইংল্য়ান্ডও ৷ ররি বার্নসের পরিবর্তে জ্য়াক ক্রলি ফিরলেও ফের ব্যর্থ ওপেনিং জুটি ৷ 13 রানে 2 উইকেট হারানো ইংল্য়ান্ড অধিনায়কের ব্যাটে হালে পানি পাওয়ার চেষ্টা করে ৷

মধ্য়াহ্নভোজের বিরতির আগেই এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক টেস্ট রানের নিরিখে প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক গ্রেম স্মিথের নজির টপকে যান রুট (Joe Root becomes the highest test run getter in a calendar year as captain) ৷ তবে দ্বিতীয় সেশনে অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর দীর্ঘায়িত হয়নি ইংরেজ অধিনায়কের ইনিংস ৷ 50 রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ পঞ্চম উইকেটে জনি বেয়ারস্টো-বেন স্টোকস 33 রান যোগ করলেও তা ইংল্যান্ডকে লড়াইয়ে ফেরাতে পারেনি ৷ স্টোকস (25) কিংবা বেয়ারস্টো (35) কারও ইনিংসই লম্বা হয়নি ৷

শেষদিকে ওলি রবিনসন 22 রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় 185 রান তুলতে সমর্থ হয় রুটের দল ৷ দ্বিতীয় সেশনেই শেষ হয় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৷ কামিন্সের পাশে লিয়ঁও 3 উইকেট ঝুলিতে ভরে নেন ৷ রুট-সহ জোড়া উইকেট স্টার্কের দখলে৷