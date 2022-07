বার্মিংহাম, 5 জুলাই: খেলা দেখতে এসে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের মুখে পড়েছেন ভারতীয় সমর্থকরা । এজবাস্টনে ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট চলাকালীন ভারতীয় সমর্থকদের কটূক্তি করা হয় বলে অভিযোগ । যা নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন অনেকে । এবার ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিল, ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । জেন্টলম্যানস গেমে কোনওভাবেই বর্ণবৈষম্য বরদাস্ত করা হবে না (ECB investigate reports of racist abuse in crowd at Edgbaston) ।

ভারতীয় সমর্থকদের একাংশ জানিয়েছেন, স্টেডিয়ামে থাকা একাধিক নিরাপত্তারক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা । যদিও কোনও নিরাপত্তারক্ষীই তাতে কান দেননি । এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়, “মাঠে এই নক্ক্যারজনক ঘটনা ঘটায় আমরা দুঃখিত। এজবাস্টন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি ।”

প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনদিন এগিয়ে থেকেও, চতুর্থদিনের শেষে ব্যাকফুটে ভারত (India is in Back Foot on End of Day 4) ৷ চতুর্থদিনে 378 রান তাড়া করতে নেমে মাত্র 3 উইকেট হারিয়ে 259 রান তুলে নিয়েছে ব্রিটিশরা ৷ বার্মিংহাম টেস্টের (England vs India 5th Test) পঞ্চমদিনে ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য দরকার 119 রান ৷ ক্রিজে রয়েছেন জো রুট এবং জনি বেয়ারস্টো ৷