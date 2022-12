মেলবোর্ন, 29 ডিসেম্বর: লড়াই তো দূরঅস্ত, দ্বিতীয় টেস্টেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোনওরকম প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারল না দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ ইনিংস 182 রানে জিতে ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে সিরিজও পকেটস্থ করে ফেলল অজিরা (Australia beat South Africa by an innings and 182 runs) ৷ উলটোদিকে বক্সিং-ডে টেস্টে হেরে লজ্জার নজির গড়ল প্রোটিয়ারা ৷ অজিভূমে পাঁচদিনের ক্রিকেটে এটিই তাদের সবচেয়ে লজ্জাজনক হার ৷

চোট-আঘাতের আতংক উড়িয়ে বক্সিং-ডে টেস্টে এই বিশাল জয়কে 'স্পেশাল' বলছেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স (Cummins praises his teammates after innings win in Boxing-day test) ৷ স্পিডস্টারের কথায়, "এ যাবৎ ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটে আমাদের তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে ৷ কিন্তু 20 বছর ধরে আমরা ওদের বিরুদ্ধে সিরিজ জিততে পারিনি ৷ তাই এই জয় দারুণ স্পেশাল ৷" অজি অধিনায়ক আরও বলেন, "জ্বর নিয়েও যেভাবে ওয়ার্নার-স্মিথ ঝোড়ো ব্যাট করে গেল তা এককথায় অবর্ণনীয় ৷ স্টার্ক এবং গ্রিনও চোট উপেক্ষা করে দুরন্ত ৷ ডেভিও (ওয়ার্নার) দুর্দান্ত ৷ শততম টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম বল থেকে ওর তাগিদটা ছিল চোখে পড়ার মতো ৷"

575 রান তুলে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার ঘোষণা করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে 1 উইকেটে 15 রান তুলে চতুর্থদিনের খেলা শেষ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ পঞ্চমদিন দু'শো পেরিয়েই দ্বিতীয় ইনিংস শেষ প্রোটিয়াদের ৷ 204 রানে গুটিয়ে যায় এলগারদের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ স্কট বোল্যান্ড নেন 2টি উইকেট ৷ সর্বাধিক 3 উইকেট ন্যাথান লায়নের ৷ 2022-এর সর্বাধিক (47) উইকেটশিকারি হয়ে বছর শেষ করছেন অজি স্পিনার ৷

তবে অজিদের এই জয়ে 'ম্য়ান অফ দ্য ম্য়াচ' শততম টেস্ট খেলতে নেমে দ্বিশতরান হাঁকানো ডেভিড ওয়ার্নার (David Warner hits double ton on his 100th test match) ৷ আর এই জয়ের সঙ্গেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় সংস্করণে ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করে ফেলল অজিরা ৷ তৃতীয় টেস্ট জিতলেই ফাইনাল নিশ্চিত কামিন্সদের ৷ আগামী 4 জানুয়ারি থেকে সিডনিতে সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম টেস্ট ৷