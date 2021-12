জোহানেসবার্গ, 22 ডিসেম্বর : ওমিক্রন আবহে ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ অনুষ্ঠিত করা নিয়ে ভীষণই সন্তর্পণে পা ফেলছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড ৷ রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামে সিরিজ আয়োজন করা থেকে শুরু করে ভারতীয় দলের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা, কিছুতে ফাঁক রাখছে না সিএসএ ৷ তবে এত বজ্র আঁটুনির মাঝেও 21 বছরের নির্বাসন কাটিয়ে দেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট ম্য়াচের 30 বছর পূর্তি উদযাপনের নানা পরিকল্পনা সাজিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড (CSA reveals special plans to celebrate 30 years of cricketing ties) ৷

আর সেই সেলিব্রেশন হবে জোহানেসবার্গে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন ৷ আগামী বছর 3-7 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে সেই ম্যাচ ৷ 1970 থেকে 1991 ৷ বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা দীর্ঘ 21 বছর দক্ষিণ আফ্রিকাকে ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করেছিল ৷ বিশ্ব ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের পর 1992 ভারতের মাটিতে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের দলের বিরুদ্ধে খেলেছিল প্রোটিয়ারা (South Africa played the first test on home soil against India in 1992) ৷ ঠিক পরের বছরেই ঘরের মাঠে ডারবানে খেলা প্রথম টেস্টেও তাদের প্রতিপক্ষ ছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ম্য়াচ ড্র হলেও সচিন তেন্ডুলকরের শতরান এবং অনিল কুম্বলের 8 উইকেটে স্মরণীয় ছিল সেই ম্য়াচ ৷

সেই ম্যাচেরই তিন দশক পূর্তি উদযাপন প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, "ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেটের 30 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত এবং মানুষকে স্বীকৃতি দিতে চায় এবং উদযাপন করতে চায় ৷"

সবমিলিয়ে ক্লোজ-ডোর আবহেও জো'বার্গে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট ঘিরে থাকবে সাজো-সাজো রব ৷ তবে উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান এই যে বিগত তিন দশকে ভারত এখনও টেস্ট সিরিজ জিতে উঠতে পারেনি রেনবো নেশনে ৷ তাই প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে আগামী 26 ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অভিযান শুরু করবে কোহলির ভারত ৷