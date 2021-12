কেপটাউন, 3 ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ওমিক্রন আতঙ্কের জেরে আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে বোর্ডের কাছে স্বচ্ছতা চেয়েছেন (Virat Kohli wants clarity on South Africa tour) ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ বিরাট আশা করছেন শীঘ্রই বিসিসিআই দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে স্পষ্ট ধারণা দেবে ক্রিকেটারদের ৷ প্রোটিয়াদের দেশে ভারতের সফর ঘিরে দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কথা চালাচালির মধ্যেই ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে বৃহস্পতিবার বড় সিদ্ধান্ত নিল দেশটির ক্রিকেট বোর্ড ৷

কোভিডের জেরে ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্য়াচ স্থগিত করল তারা (South Africa cricket board postpones domestic fixtures) ৷ এক বিবৃতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, "ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ডিভিশনের চতুর্থ রাউন্ডের তিনটি ম্যাচ, যা 2-5 ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, সেগুলি আপাতত স্থগিত রাখা হল ৷" দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচগুলোর সঙ্গে জড়িত একাধিক ক্রিকেটার কোভিড আক্রান্ত হওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে ৷

প্রতিযোগিতা যেহেতু জৈব বলয়ে হচ্ছে না, তাই গত দু'দিনে কিছু কোভিড পজিটিভ ঘটনার কথা মাথায় রেখে প্রতিযোগিতা আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট ৷ তারা ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ বলে জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট ৷ অবশিষ্ট সূচি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে তারা ৷ তবে ভারত সফরের জন্য কঠোর জৈব বলয় তারা তৈরি করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে ডি'ককদের ক্রিকেট বোর্ড (CSA says India series will take place in a strict bio-secure environment) ৷

আরও পড়ুন : Virat Kohli On SA Tour : দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বচ্ছতা চাইছেন বিরাট

এদিকে এক বিসিসিআই আধিকারিক সংবাদসংস্থা এএনআই'কে সম্প্রতি জানিয়েছেন এক সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে পারে কোহলিদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর (India Tour of South Africa might be pushed back by a week) ৷ সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সংবাদসংস্থাকে বলেন, "দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ড প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাচ্ছে ৷ ওমিক্রন আতঙ্কে সফর এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা জারি রয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছি ৷ সবার আগে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা আমরা সুনিশ্চিত করতে চাই ৷"