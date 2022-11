নৈনিতাল, 16 নভেম্বর: সকালেই মুম্বই বিমানবন্দরে পাপারাৎজ়িদের ক্যামেরাবন্দি হয়েছিলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli), অনুষ্কা শর্মা (Anushka Sharma) । ছুটি কাটাতে জুটি কোথায় যাচ্ছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল তখনও । বিকেল গড়াতেই সমস্ত ধোঁয়া পরিষ্কার । নৈনিতাল বিমানবন্দরে দেখা গেল দেশের পাওয়ার কাপল'কে (Virat Kohli and Anushka Sharma reached nainital ) । ভামিকা'কে নিয়ে অনুষ্কার বাপের বাড়িতে ছুটি কাটাতে গেলেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ।

বুধবার বিরাট ও অনুষ্কা শর্মা নৈনিতালে পৌঁছেছেন । মুক্তেশ্বর হিল স্টেশনে অবস্থিত অমরাবতী স্টেট রিসোর্টে যান তাঁরা । এদিন বিকেল 4টেয় সৈনিক স্কুল ঘোড়াখালের হেলিপ্যাডে নামে 'বিরুষ্কা'র কপ্টার । এরপর তাঁরা রামগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন । গোটা সফরে বিরাট-অনুষ্কা মিডিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন (Virat and Anushka on three day Nainital tour) ।

জানা গিয়েছে, কোহলি বাবা নিম করৌলি মহারাজের সঙ্গে কুমায়ুনের ন্যায়ের দেবতা গোলজুতেও যাবেন । নৈনিতাল, রামগড়-সহ আশেপাশের এলাকায় তিনদিন থাকবেন তাঁরা ।

শ্বশুরবাড়িতে বিরাট

প্রসঙ্গত, টি-20 বিশ্বকাপ (T-20 World Cup) সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একপেশেভাবে ম্যাচ হেরেছে ভারত ৷ এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের মনোবল কার্যত তলানিতে ৷ বিশেষ করে যে সব ক্রিকেটারদের কাছে এটাই প্রথম বিশ্বকাপ, এমন তরুণদের কাছে ৷ মন খারাপ ছিল বিরাট কোহলিরও ৷ ম্যাচে হারের পর তাই সোশাল মিডিয়ায় সেই হতাশাটাই প্রকাশ করেছিলেন তিনি (Virat Kohli Shows Disappointment After Loss) ৷

সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘‘হৃদয়ে ব্যর্থতার হতাশা নিয়ে এবং আমাদের স্বপ্নের থেকে কিছুটা দূর থেকেই অস্ট্রেলিয়া ছাড়তে হচ্ছে ৷ তবে, এখান থেকে অনেক সুন্দর মুহূর্ত দল হিসাবে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি ৷ এবার লক্ষ্য হবে এখান থেকে নিজেদের আরও ভালো করার ৷’’