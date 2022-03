হায়দরাবাদ, 4 মার্চ : বিশ্ব ক্রিকেটের মহাতারকা অষ্ট্রেলিয়ান লেগস্পিনার শেন কিথ ওয়ার্নের মাত্র 52 বছর বয়সে আকস্মিক প্রয়াণে বেদনাহত ক্রিকেটবিশ্ব (Shane Warne is no more) ৷ তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ক্রিকেট বিশ্বের তারকারা ৷

সচিন তেন্ডুলকর তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, "অবাক, অবিশ্বাস, বিদীর্ণ... তোমার অভাব বোধ করব ওয়ার্নি ৷ ভারত ও ভারতবাসীর মনে তোমার জন্য সবসময় বিশেষ জায়গা ছিল ৷"

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন কিংবদন্তি ক্রিকেট তারকা ভিভ রিচার্ডস টুইটারে তাঁর সঙ্গে শেন ওয়ার্নের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, "অবিশ্বাস্য ! এটা সত্যি হতে পারে না, আমি ভিতর থেকে নড়ে গিয়েছি ৷ আমি এখন কী অনুভব করছি তা ভাষায় প্রকাশ করার নয় ৷ ক্রিকেটের জন্য বড় ক্ষতি ৷ শান্তিতে থাকো শেন ওয়ার্ন ৷ "

বিরাট কোহলি টুইটারে লিখেছেন, "জীবন অনিশ্চিত ৷ আমাদের থেলার জগতের এই মহান ব্যক্তিত্বের এইভাবে চলে যাওয়া ভাষায় প্রকাশ করার নয় ৷ "

ভিভিএস লক্ষ্মণ টুইটে লিখেছেন, "এটা কোনওভাবেই বিশ্বাস করা যায় না ৷ আমি স্তব্ধ, ভাষায় প্রকাশ করার নয় ৷ একজন কিংবদন্তি চলে গেলেন ৷ তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি ৷ " বীরেন্দ্র সেহওয়াগ তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, "আমি এই খবর বিশ্বাস করতে পারছি না, সুপারস্টার, একজন মহান স্পিনার আর বেঁচে নেই ৷"

ওয়ার্নের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেট তারকা শোয়েব আখতারও ৷ তাঁর কথায়, "আমি কতটা নড়ে গিয়েছি এই খবর শুনে তা ভাষায় প্রকাশ করার নয় ৷ তিনি একজন কিংবদন্তি ছিলেন ৷" ওয়াসিম আক্রম তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, "আমার বন্ধু ওয়ার্নির এই আকস্মিক মৃত্যুর খবরে আমি স্তম্ভিত, দুঃখিত ৷ আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, সাহায্য করত ৷ শান্তিতে থাকো বন্ধু, পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি আমার সমবেদনা ৷ "

আরও পড়ুন : প্রয়াত স্পিনের জাদুকর শেন কিথ ওয়ার্ন

শেন ওয়ার্নের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, রবীন্দ্র জাদেজা, শ্রীকান্ত, ইরফান পাঠান, শিখর ধাওয়ান ছাড়াও অনেকে ৷