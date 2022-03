বেঙ্গালুরু, 11 মার্চ : 2019 নভেম্বর ৷ ইডেন গার্ডেন্স ৷ শেষবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলাপি বল টেস্টে তিন অঙ্কের রান এসেছিল তাঁর উইলোয় ৷ এরপর পেরিয়ে গিয়েছে 28 মাস, 68 ইনিংস (Virat Kohli has got no century in last 28 months) ৷ কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শতরানহীন বিরাট কোহলি ৷ রানমেশিনের ব্যাটে শতরান না-আসার হা-পিত্যেশের শেষ কোথায় ? উত্তর খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত ক্রিকেট জনতা ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সুবাদে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম কোহলির কাছে 'সেকেন্ড হোম' ৷ শনিবার সেখানেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আরেকটি পিঙ্ক বল টেস্ট খেলতে নামছেন কোহলি ৷

ঘটনাচক্রে কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন শনিবার থেকে শুরু হতে চলা গোলাপি টেস্টে একশো শতাংশ দর্শক ঠাসা গ্যালারির কথা ঘোষণা করেছে (KSCA allows 100 percent spectator capacity for Bengaluru test) ৷ হাতের তালুর মত চেনা চিন্নাস্বামীর প্রতিটা ঘাস, সঙ্গে উপরি পাওনা ফুলহাউস গ্যালারি ৷ কোহলির শতরানের আকুতিতে 'গার্ডেন সিটি'তে যেন বিরাট আয়োজন ৷ সেখানেও যদি ব্যর্থ হন প্রাক্তন অধিনায়ক, তাহলে আর কবে ?

2019 নভেম্বরে ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যানে শেষ শতরানের (136) পর শেষ 28টি টেস্ট ইনিংসে সর্বাধিক 79 রান এসেছে বিরাটের ব্যাটে ৷ চলতি বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে কেপটাউনে সেই ইনিংস খেলেছিলেন বিরাট ৷ সবমিলিয়ে গত 28টি টেস্ট ইনিংসে ছ'বার অর্ধশতরানের গণ্ডি পেরিয়েছেন 'দিল্লি বয়' ৷

কোহলি যে ফর্ম হারিয়েছেন, সে কথা জোর দিয়ে বলার উপায় ৷ চেনা কভার ড্রাইভ, স্ট্রেট ড্রাইভগুলো কোহলিসুলভই রয়েছে ৷ ঘাটতি কেবল মনোসংযোগে ৷ বয়স যেহেতু বাড়ছে তাই ঠাসা ক্রীড়াসূচি, সঙ্গে জৈব বলয়ের ক্লান্তি মনোসংযোগে বিঘ্ন হওয়ার কারণ বলে পরিগণিত হচ্ছে বিরাটের ক্ষেত্রে ৷ কিন্তু বিরাট কোহলি নামটার সঙ্গে বোধহয় এই সকল অজুহাত সাযুজ্য নয় ৷

তাই প্রিয় চিন্নাস্বামীর ঠাসা গ্যালারি থেকে ঘরের ছেলে বিরাটের ব্যাটে শতরানের আবদার আগামিকাল আরও একবার আছড়ে পড়বে গ্যালারিতে ৷ বিরাট যেন সেই আবদার আর না-ফেরান ৷ চাইছে ক্রিকেট জনতা ৷