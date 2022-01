জোহানেসবার্গ, 2 জানুয়ারি : সিরিজের প্রথম টেস্টেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে 113 রানে পরাস্ত করে 2006-07 সিরিজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে বিরাট বাহিনী ৷ সেবারও 1-0 লিড নিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল ভারতীয় দল ৷ যদিও শেষরক্ষা করতে পারেননি রাহুল-সৌরভরা ৷ তবে এবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ভারতের কাছে ৷ তাছাড়া ওয়ান্ডারার্স ভারতের জন্য যথেষ্ট পয়মন্ত মাঠ হিসাবেই পরিচিত ৷ কারণ এখনও পর্যন্ত এই মাঠে ভারতকে হারাতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ 3 জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ম্যাচ কার পক্ষে যাবে তা অবশ্য বলে দেবে সময়ই ৷

তবে আপাতত ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে দলের মিডল অর্ডার ৷ রাহুল এবং ময়াঙ্ক দুরন্ত শুরু করার পরেও এই মিডল অর্ডারের ব্যর্থতার কারণেই প্রথম টেস্টে যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয়েছিল ভারতকে ৷ বিশেষত পু়জারা ফর্মে না থাকায় বিরাট, রাহানেদের ওপর চাপও অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ৷ অন্যদিকে বড় রান পাননি অধিনায়ক কোহলিও ৷ সেক্ষেত্রে জো'বার্গের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে একজন অতিরিক্ত ব্যাটারকে মাঠে নামাতেই পারে ভারত ৷ কারণ মনে রাখতে হবে একা হাতেই খেলা বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন রাবাদা, এনগিডিরা ৷

তাই অনেকেই মনে করেন, এক্ষেত্রে শার্দুল ঠাকুরকে বাইরে রেখে হনুমা বিহারী কিম্বা শ্রেয়াস আইয়ারের দিকে তাকাতে পারে দল (Iyer or Hanuma can get a chance in the next test ) ৷ হনুমার কাছে যেমন অস্ট্রেলিয়ার কঠিন মাটিতে টেস্ট ম্যাচ বাঁচানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে, তেমনই রক্ষণাত্মক ব্যাটার হিসেবে তিনি ভীষণ কার্যকরী ৷ অন্যদিকে টেস্টে এখনও নিজেকে প্রমাণ করার তেমন সুযোগ না পেলেও প্রয়োজনে বড় শট খেলে একা হাতে খেলা বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন শ্রেয়স ৷ তাই তাঁদের মধ্যে যে কেউ দলে আসতেই পারেন ৷ কারণ ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরের কথা মাথায় রাখলে মনে হয় না, রাহানে কিম্বা পুজারা কেউই এই মুহূর্তে বাদ পড়ছেন না ৷ তাই সেক্ষেত্রে একমাত্র শার্দুল বাইরে বসলেই দলে আসতে পারেন বিহারী কিম্বা শ্রেয়াস ৷

অন্যদিকে এই টেস্ট জিতে নিতে পারলে প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সিরিজ জিতবেন কোহলি ৷ আর তাহলে তাঁকে নিয়ে তৈরি হওয়া একাধিক বিতর্কের চরিত্রটা একেবারেই উল্টোদিকে ঘুরে যেতে পারে ৷