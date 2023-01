কলকাতা, 10 জানুয়ারি: ছ'বছর পর ওডিআই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইডেনে ৷ বৃহস্পতিবারের ম্যাচ ঘিরে তাই সাজো-সাজো রব ক্রিকেটের নন্দনকাননে ৷ তবে পরশু ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ কেবল ক্রিকেটেই আটকে থাকছে না ৷ সদ্য প্রয়াত হয়েছেন পেলে ৷ ফুটবল সম্রাটের প্রয়াণের পর অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাই এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তোকে বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবে সিএবি ৷ 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড'-কে নিয়ে তৈরি একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা ৷ বৃহস্পতিবার ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের মাঝে ইডেনের জায়ান্ট স্ক্রিনে তা দেখানো হবে (CAB to pay homage Pele at Eden Gardens on thursday) ৷

1977 নিউ ইয়র্ক কসমসের হয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে খেলেছিলেন ফুটবল সম্রাট পেলে (Pele played at Eden Gardens for New York Cosmos)। তাঁর প্রয়াণের পর বিশ্বজুড়ে চলছে শ্রদ্ধা জানানোর ঢল চলছে, যা থেকে মুখ ফেরাতে পারল না বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ ছ'বছর পর ইডেনে অনুষ্ঠিত হতে চলা ম্যাচকেই তাই বেছে নিলেন সিএবি কর্তারা ৷ বৃহস্পতিতে ঘণ্টা বাজিয়ে ক্রিকেটের নন্দনকাননে ম্যাচের উদ্বোধন করবেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক কুমার সঙ্গাকারা। যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস জানিয়েছেন, পরশু ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে লেজার শো'য়েরও ব্যবস্থা থাকছে। যা মঙ্গলের সন্ধেয় একবার ঝালিয়ে নেওয়া হল ৷

আরও পড়ুন: 'বিরাট ম্যাচে' শানাকার শতরান ব্যর্থ করে সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত

টিকিটের চাহিদাও রয়েছে যথেষ্ট ৷ গুয়াহাটিতে এদিন বিরাট কোহলির সেঞ্চুরির পর সেই চাহিদা আরেকটু বেড়েছে বৈকি ৷ ইতিমধ্যেই বৃহস্পতির ম্যাচের জন্য ইডেনের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেছেন কলকাতার নগরপাল। মুখ্যমন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও আমন্ত্রিত অন্যান্য বিশিষ্টরাও। প্রশাসন থেকে দূরে, তবুও এদিন সন্ধেয় ইডেনে হাজির হয়ে ব্যবস্থাপনা তদারকি করে গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly) ৷ বদলে যাওয়া ইডেনের প্রশংসা করলেন অকপটে ৷ যদিও পেলেকে নিয়ে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে শ্রদ্ধা জানানোর কথা পুরোটা জানেন না বলেই জানালেন সৌরভ ৷ তবে বাহবা দিলেন উদ্যোগকে ৷ বদলে যাওয়া ইডেন নতুন রূপে সামনে আসবে, ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন মহারাজ।