কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: রঞ্জি ফাইনালে ব্যাটিং ধস । প্রথম ইনিংসে 174 রানেই থামল বাংলা (Bengal vs Sourashtra) । অভিষেক পোড়েল ও শাহবাজ আহমেদের ব্যাটে ভর করে বিপর্যয় খানিকটা কাটিয়ে উঠলেও রঞ্জি ফাইনালে চাপে 'মনোজ অ্যান্ড কোং' (Bengal score 174 runs in First Innings of Ranji Final) ।

33 বছর পর ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনাল খেলতে নেমেছে বাংলা দল । সেই ঘরের মাঠে গ্রিন টপে প্রথম সেশনে কার্যত ব্যাকফায়ার করে । টস হেরে ব্যাট করতে নামা বাংলার টপ-অর্ডার এদিন তথৈবচ ৷ অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুমন্ত গুপ্ত, সুদীপ ঘরামি, মনোজ তিওয়ারি, অনুষ্টুপ মজুমদার, আকাশ ঘটক । লাইন দিয়ে ক্রিজ ছেড়েছেন ব্যাটাররা ৷ সৌরাষ্ট্র ক্যাপ্টেন জয়দেব উনাদকাট ও চেতন সাকারিয়ার ডুয়েল সামলে বাংলাকে ম্যাচে ফেরায় শাহবাজ-অভিষেক জুটি (101) ।

সপ্তম উইকেটে দলকে লড়াইয়ে ফেরান এই দুই ব্যাটার ৷ অর্ধশতরান করেন শাহবাজ (69)। এখনও দেশের জার্সিতে নিয়মিত নন তিনি । তবুও এদিন তাঁর লড়ুাকু ইনিংস জাতীয় নির্বাচকদের ভাবাতে বাধ্য করবে । 112 বলে 11টি বাউন্ডারির সাহায্যে তাঁর 69 রানের ইনিংসে ভর করেই লড়াইয়ে ফেরে দল । তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন জুনিয়র পোড়েল । অভিষেকের অবদান 50 রান ।

আরও পড়ুন: রঞ্জি ফাইনালে দুই দলের তফাৎ গড়ে দিতে পারেন যাঁরা

প্রথমদিনেই সৌরাষ্ট্রের হাতে ম্যাচের রাশ তুলে দেন জয়দেব উনাদকাট ও চেতন সাকারিয়া । দুই বাঁ-হাতি বোলারের দাপটেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বাংলার ব্যাটিং লাইন-আপ । দুজনের ঝুলিতেই গিয়েছে 3টি করে উইকেট । 2টি করে উইকেট পেয়েছেন চিরাগ জানি ও ধর্মেন্দ্র জাদেজা ।

বাংলার স্কোরবোর্ড:

সুমন্ত গুপ্ত (3 বলে 1) অভিমন্যু ঈশ্বরণ (4 বলে 0) সুদীপ ঘরামি (2 বলে 0) অনুষ্টুপ মজুমদার (35 বলে 16) মনোজ তিওয়ারি (12 বলে 7) আকাশ ঘটক (48 বলে 17) শাহবাজ আহমেদ (112 বলে 69) অভিষেক পোড়েল (98 বলে 50) আকাশদীপ (6 বলে 4) মুকেশ কুমার (6 বলে 1) ঈশান পোড়েল (1 বলে 0)

আরও পড়ুন: পূজারাকে শ্রদ্ধা জানাতেই রঞ্জি জিততে চাই, ম্যাচের আগে উনাদকাট-উবাচ

প্রসঙ্গত, এদিন ইডেন বেল বাজিয়ে শেষবার রঞ্জিজয়ী বাংলা দলের অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খেলার সূচনা করেন ৷ 89-এর রঞ্জিজয়ী দলের সমস্ত সদস্যকে এই ম্যাচে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ তিন বছর আগে রাজকোটে বাংলাকে হারিয়ে রঞ্জি জিতেছিল সৌরাষ্ট্র ৷ অন্যদিকে, পাঁচ বছরের মধ্যে দু'বার ফাইনালে উঠেছে বাংলা ৷ 33 বছর পর ইডেনেই ফাইনাল খেলা বাংলা দলের সামনে এবছর ঘরের মাঠে ট্রফি জয়ের সুযোগ ৷