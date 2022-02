কটক, 19 ফেব্রুয়ারি : প্রথম ইনিংসে ব্যাটারদের লজ্জাজনক পারফরম্যান্স ৷ একশোর আগে (88) গুটিয়ে গিয়েও তৃতীয়দিনের শেষে জয়ের গন্ধ সেই বাংলা শিবিরেই ৷ 349 রানের কঠিন লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমেও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের ব্যাটে সুবিধাজনক জায়গায় গতবারের রানার্সরা ৷ তবে অধিনায়ক কিন্তু ম্যাচে ফেরার জন্য কৃতিত্ব চাপাচ্ছেন বোলারদের কাঁধেই (Abhimanyu Easwaran appreciates his bowlers) ৷

79 রানে অপরাজিত থাকা ঈশ্বরণ তৃতীয়দিন ম্যাচ শেষে বলেন, "বোলাররা যা করেছে তার প্রশংসা না করে পারছি না ৷ বোলাররাই আমাদের ম্যাচে ফিরিয়েছে ৷ টানা দু'দিন বল করে গিয়েছে ওরা ৷ জানি প্রথম ইনিংসে ব্যাটাররা নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি, কিন্তু তাঁরা চেষ্টা করেছে ৷ বিশ্বাস ছিল বোলাররা আমাদের আরও একটা সুযোগ করে দেবে ৷"

শনিবার ম্যাচের তৃতীয়দিন দ্বিতীয় ইনিংসে 255 রানে শেষ হয় বরোদার দ্বিতীয় ইনিংস (Baroda scored 255 runs in the second innings) ৷ ফের অর্ধশতরান আসে মিতেশ প্যাটেলের ব্যাটে ৷ 349 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে বাংলার প্রয়োজন ছিল একটা দারুণ শুরু ৷ অধিনায়কের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে সেটাই এনে দেন সুদীপ ঘরামি ৷ যদিও 27 রানে ফিরতে হয় তাঁকে ৷

এরপর ঋত্বিক ফেরেন শূন্য রানে ৷ তৃতীয় উইকেটে ফের হাল ধরেন বহু যুদ্ধের নায়ক অনুষ্টুপ ৷ অধিনায়কের সঙ্গে 56 রানের অবিভক্ত জুটি তাঁর ৷ দিনের শেষে ব্যক্তিগত 22 রানে অপরাজিত তিনি ৷ শেষদিন বাংলার জয়ের জন্য চাই 203 রান (Bengal need 203 runs to win on penultimate day) ৷