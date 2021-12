তিরুঅনন্তপুরম, 14 ডিসেম্বর : মুম্বইকে হারানোর পর মঙ্গলবার কর্নাটকের বিরুদ্ধে জিতেও কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা হচ্ছে না বাংলার ৷ রানরেটে পিছিয়ে পড়ে বিদায় সুদীপ চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন বাংলা দলের (despite of win Bengal fails to qualify in quarter finals of Vijay Hazare Trophy) ৷ প্রথমে ব্যাট করে আট উইকেট হারিয়ে ২৫২ রান করে কর্নাটক। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নয় বল বাকি থাকতেই ছয় উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বাংলা (Bengal beats Karnataka by 4 wickets)।

কিন্তু দুই হেভিওয়েটকে পরপর হারালেও নিয়মের গেরোয় বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে বিদায় নিতে হল বাংলাকে। এলিট গ্রুপ-বি'তে পাঁচ ম্যাচ খেলে তামিলনাড়ু, কর্নাটক, বাংলা এবং পুদুচেরী 12 পয়েন্ট নিয়ে একই মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকায় রান-রেটের নিরিখে কোয়ার্টারের শিকে ছেঁড়ে তামিলনাড়ু এবংকর্নাটকের ৷ অর্থাৎ হেরেও নক-আউটে মণীশ পান্ডের কর্নাটক ৷ প্রথমে ব্যাট করে অধিনায়ক মণীশ পান্ডের ৮৫ বলে ৯০, রোহন কদমের ৩৭ এবং ইনিংসের শেষ দিকে প্রবীণ দুবে ২৯ বলে ৩৭ রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে ২৫২ রান তোলে কর্নাটক ৷ ১০ ওভারে ৪৮ রান দিয়ে চার উইকেট নেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক। ৯ ওভারে ৫১ রান দিয়ে দু'টি উইকেট নেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে অভিষেক দাস ও রঞ্জিত খাইরা ভাল শুরু করেন। ৪৮ বলে ৫৮ রান করে আউট হন অভিষেক। অনুষ্টুপ মজুমদার দ্রুত আউট হলেও অধিনায়ক সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও ঋত্বিক রায়চৌধুরী জুটি গড়ে তোলেন। ৫৬ বলে ৬৩ রানের অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলে আউট হন সুদীপ। এক রানের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করেন ঋত্বিক। ৬২ বলে ৪৯ রান করে আউট হন তিনি। তবে তাতেও বাংলার জিততে কোনও সমস্যা হয়নি। শাহবাজ ও শুভঙ্কর বল বাংলাকে অনেকটাই এগিয়ে দেন। ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন শাহবাজ। ২২ রান করে আউট হন শুভঙ্কর। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ১০ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন ।