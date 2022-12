সোভিমা, 29 ডিসেম্বর: কে লালের স্পিনের জালে দ্বিতীয় ইনিংসে বিধ্বস্ত নাগাল্যান্ড। করণ লালের পাঁচ উইকেটের পাশে শাহবাজ আহমেদের তিন এবং প্রদীপ্ত প্রামাণিকের জোড়া শিকারে প্রতিপক্ষ শেষ পয়তাল্লিশ ওভারেই (Debutant Karan Lal took five wickets)। সবমিলিয়ে তিন স্পিনারের ঘূর্ণিতে নাগাল্যান্ডকে তিনদিনেই হারাল মনোজ তিওয়ারির বাংলা। ইনিংস এবং 161 রানের বিশাল জয়ে বাংলার ঝুলিতে এল সাত পয়েন্ট (Bengal beat Nagaland by an innings and 161 runs)। তিন ম্যাচে 16 পয়েন্ট নিয়ে রঞ্জিতে দাপট বাংলার ৷ আপাতত এলিট গ্রুপ-এ'র শীর্ষেই লক্ষ্মী অ্যান্ড কোং ৷

গতদিনের 4 উইকেটে 336 রান নিয়ে খেলতে নেমে বাংলা এদিন 450 রানে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। মনোজ তিওয়ারি 51 এবং শাহবাজ আহমেদ 75 রানে অপরাজিত থাকেন। 284 রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে নাগাল্যান্ড সাবধানী হয়ে শুরুটা ভালোই করে ৷ কিন্তু 46 রানে প্রথম উইকেট পতনের পর ধস নামে তাদের ব্যাটিং লাইন-আপে ৷ শেষ পর্যন্ত 123 রানে শেষ হয়ে যায় নাগাল্যান্ডের ইনিংস। অর্থাৎ, প্রথম ইনিংসের (166) চেয়েও কম রানে গুটিয়ে যায় তারা ৷

দু'ইনিংসে মোট আট উইকেট নিয়ে বাংলার সেরা বোলার প্রদীপ্ত গোস্বামী। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার আবিষ্কার অফস্পিনার করণ লাল। রঞ্জি অভিষেকেই এক ইনিংসে পাঁচ ব্যাটার শিকার করে চমকে দিলেন তিনি। যা দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করবেন কোচ-অধিনায়ক। মনোজ যেমন বলছেন, "পরিকল্পনার ফসল এই জয়। ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগই তাদের নিংড়ে দিয়েছে। অভিমন্যুর যোগদানে ব্যাটিং যে শক্তিশালী হয়েছে তা প্রমাণিত। এখন লক্ষ্য এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। কারণ পথটা লম্বা। চ্যালেঞ্জ কঠিন।"



সংক্ষিপ্ত স্কোরঃ

নাগাল্যান্ড 166 এবং 123

প্রদীপ্ত প্রামাণিক 6/47 এবং 2/24

করণ লাল 5/47

বাংলা 450/4 ডিঃ

অভিমন্যু ঈশ্বরণ 170

সুদীপ ঘরামি 104