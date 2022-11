অ্যাডিলেড, 8 নভেম্বর: বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেড ওভালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের শেষ চারের লড়াই (India will take on England in T20 WC semifinal on Thursday) ৷ সোমবারই টিম ইন্ডিয়া পৌঁছে গিয়েছিল ম্যাচ ভেন্যুতে ৷ তবে মঙ্গলবার 'ব্রিটিশ বধে'র প্রস্তুতির আগে প্রথাগত রুটিনের বাইরে গিয়ে স্বাদ বদল করল দল ৷ আর সেই স্বাদ বদল হল অ্যাডিলেডের এক ভারতীয় রেস্তরাঁয় ৷ মঙ্গলবার 'ব্রিটিশ রাজ'-এ নৈশভোজ সারল রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোম্পানি (Before meeting England Team India enjoys dinner at British Raj) ৷

চিকেন টিক্কা, কাশ্মীরি পোলাও, লাম্ব রোগান জোশের মতো ডিশের কারণে অ্যাডিলেডের এই ভারতীয় রেস্তরাঁ প্রসিদ্ধ বিশ্বের ভোজনরসিকদের কাছে ৷ বিগ সেমিতে ব্রিটিশ চ্যালেঞ্জ নেওয়ার আগে টরেন্সভিলার হেনলে বিচ রোডে সেই প্রসিদ্ধ ভারতীয় রেস্তরাঁতেই সপরিবারে ডিনার সারলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা ৷

এক সিনিয়র বিসিসিআই আধিকারিক পিটিআই'কে জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ চলাকালীন এক ভেন্যু থেকে অন্য ভেন্যু রীতিমতো মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রিকেটারদের কাছে ৷ বাইশ গজের বাইরে বেরিয়ে অন্য দিকে মনোসংযোগ করার সুযোগ থাকছে না ক্রিকেটারদের কাছে ৷ এমন সময় তারা অ্যাডিলেডে ম্যাচের আগে তিনদিন হাতে পেয়েছে ৷ তাই চাপ কাটাতে সঙ্গীদের নিয়ে ক্রিকেটারদের এই নৈশভোজে অংশগ্রহণ ৷

আরও পড়ুন: উইকেটের পিছনে ছোট বাউন্ডারি থেকে বৈচিত্র্যে ভরা শটের রহস্য, সাক্ষাৎকারে অশ্বিনকে যা বললেন 'স্কাই'

এদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেমিতে নামার আগে অধিনায়কের চোট নিয়ে যে চাপা শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তা কেটে গিয়েছে ৷ নৈশভোজে খোশমেজাজেই ধরা দিয়েছেন রোহিত শর্মা ৷ ভারতীয় সমর্থককুল যা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে ৷