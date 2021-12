মুম্বই, 1 ডিসেম্বর : করোনার নয়া প্রজাতি 'ওমিক্রন' (Omicron) আতঙ্কে গোটা বিশ্ব ৷ আর যে দেশকে করোনার নয়া এই প্রজাতির উৎস বলা হচ্ছে সেই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই চলতি মাসে উড়ে যাওয়ার কথা ভারতীয় ক্রিকেট দলের ৷ সর্বাধিক 77 জন (এখনও পর্যন্ত) করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন সেদেশে ৷ ওমিক্রন ভয়ংকর হতে পারে, সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) ৷ এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে দানা বেঁধেছে বড়সড় প্রশ্ন (India's Tour Of South Africa Is In Doubt) ৷

কিন্তু সমস্ত সন্দেহ দূর করে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly) জানিয়ে দিলেন, এখনও পর্যন্ত ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সূচি নির্ধারিতই রয়েছে (Sourav Ganguly Says India’s tour of South Africa on as of now) ৷ একটি প্রমোশনাল ইভেন্টে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলেন, "এখনও পর্যন্ত ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরসূচি নির্ধারিতই রয়েছে ৷ যদি পরিস্থিতি বদলায় তবে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে ৷"

তবে এক্ষেত্রে দলের ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফেদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিসিসিআই'য়ের কাছে সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে বলে জানিয়েছেন সৌরভ ৷ তিনি বলেছেন, "আমরা দেখি আগামী দিনে পরিস্থিতি বদলায় কি না ৷ তবে আমরা ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে যা যা করণীয় করব ৷"

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে 3টি টেস্ট, সমসংখ্যক ওডিআই খেলার পাশাপাশি 4টি টি-20 খেলবে ভারতীয় দল ৷ আগামী 17 ডিসেম্বর সফরের প্রথম টেস্ট খেলবেন কোহলিরা ৷ 8 কিংবা 9 ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে যাওয়ার কথা তাঁদের ৷