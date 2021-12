মুম্বই, 9 ডিসেম্বর : সাদা-বলের ক্রিকেটে সদ্য শেষ হয়েছে অধিনায়ক বিরাট কোহলির সফর ৷ একদিনের ক্রিকেটে বিরাটের জায়গায় নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন রোহিত শর্মা (Rohit replaces Virat as ODI captain) ৷ প্রোটিয়া সফরের জন্য দল নির্বাচনের সঙ্গেই সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের নয়া অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার নাম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই (Rohit Sharma becomes the new ODI captain of Team India) ৷ এবার বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে মুখ খুললেন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷

সংবাদ সংস্থাকে সৌরভ বলেন, ‘‘রোহিতের হাতে একদিনের ক্রিকেটের ব্যাটন তুলে দেওয়া বোর্ডের সদস্য এবং নির্বাচকদের যৌথ সিদ্ধান্ত ৷ এর আগে কোহলিকে বোর্ডের পক্ষ থেকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল ৷ বিরাট তাতে রাজি হয়নি ৷ বোর্ডের কর্তারা সাদা বলের ক্রিকেটে দু'জন আলাদা অধিনায়ক রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না ৷ এরপরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, টেস্টে ক্যাপ্টেন থাকবেন বিরাটই ৷ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নেতা হবেন রোহিত ৷ আমি ব্যক্তিগতভাবে কোহলির সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছি ৷ নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানও ওর সঙ্গে কথা বলেছেন ৷’’

একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে অবদানের জন্য কোহলিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সৌরভ ৷ তিনি বলেন, ‘‘রোহিতের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে ৷ আমাদের বিশ্বাস, ভারতীয় ক্রিকেটের ব্যাটন সঠিক হাতেই রয়েছে ৷’’ বোর্ডের ক্যাপ্টেন বদলের এই ‘হঠাৎ’ ঘোষণার পরেই জল্পনা শুরু হয়েছিল, কোহলিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরার জন্য 48 ঘণ্টা সময় দিয়েছিল বিসিসিআই ৷ নির্ধারিত সময় পেরোতেই বিরাটকে দলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে বোর্ড ৷ সেই জল্পনাতেই জল ঢাললেন খোদ বোর্ড সভাপতি ৷ জানিয়ে দিলেন, সমস্ত সিদ্ধান্ত কোহলির সঙ্গে আলোচনার পরেই নেওয়া হয়েছে ৷

2017 সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির হাত থেকে অধিনায়কত্বের ব্যাটন হাতে তুলে নিয়েছিলেন বিরাট (Virat Kohli took limited-over captaincy from MS Dhoni in 2017) ৷ গত চার বছরে 95টি ওয়ান-ডে ম্যাচে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কোহলি (Virat led Team India in 95 ODI matches) ৷ এর মধ্যে 65টিতেই জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ অর্থাৎ অধিনায়ক হিসেবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে বিরাটের জয়ের হার 68 শতাংশ ৷

এরমধ্যে 2019 বিশ্বকাপে দিল্লি বয়ের নেতৃত্বে সেমিফাইনাল খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ 2017 চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল কোহলির ভারতের ৷ যদিও টি-20তে নেতৃত্ব ছাড়ার সময়ে বিরাট জানিয়েছিলেন, ওডিআই এবং টেস্টে অধিনায়কত্ব চালিয়ে যাবেন তিনি ৷ তবে 2023 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে বিরাটের ওয়ার্কলোড কমাতেই নির্বাচকমণ্ডলী এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল ৷