মুম্বই, 25 মার্চ : মেয়েদের আইপিএল শুরু হবে কবে ? বিগত কয়েক মরশুম ধরে অনুরাগীদের এই প্রশ্ন নাজেহাল করে তুলেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে ৷ অবশেষে শুক্রবার দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ আগামী বছর অর্থাৎ 2023 থেকে পুরুষদের পাশাপাশি দিনের আলো দেখবে মহিলা আইপিএলও ৷ পাঁচ থেকে ছ'টি দল অংশগ্রহণ করবে সেই টুর্নামেন্টে (BCCI is planning to organize five or six teams Women's IPL from 2023) ৷ 2022 আইপিএল শুরুর ঠিক আগের সন্ধ্যায় আইপিএল গভর্নিং কমিটির সঙ্গে বৈঠকে জানালেন বোর্ড সভাপতি ৷

বিসিসিআই'য়ের আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন পেতে হবে প্রস্তাবটি ৷ তাহলেই আগামী বছর মেয়েদেরও আইপিএল দেখবে ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ এদিন বৈঠক শেষে জানান সৌরভ ৷ এদিন আইপিএল গভর্নিং কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পর সৌরভ বলেন, "আগামী বছর থেকে পুরোদমে মেয়েদের আইপিএল শুরুর ভাবনায় রয়েছে বোর্ড ৷ বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাব গৃহীত হলেই সিলমোহর পড়বে তাতে ৷"

একবছর বিরতির পর চারটি প্রদর্শনী ম্যাচও অনুষ্ঠিত হবে চলতি বছরে ৷ জানিয়েছেন সৌরভ ৷ বোর্ড প্রেসিডেন্টের মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে আইপিএল চেয়ারম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, "আইপিএল প্লে-অফের সময় মেয়েদের তিনটি দলের চারটি প্রদর্শনী ম্যাচ পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে চলতি বছর ৷" 2020 শেষবার এই প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে খেতাব জিতেছিল স্মৃতি মন্ধানার ট্রেলব্লেজার্স ৷ পাশাপাশি 2023-27 আইপিএলের মিডিয়া স্বত্বের ব্যাপারেও আলোচনা হয় শুক্রের বৈঠকে ৷ খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে টেন্ডার ডাকা হবে (IPL Media rigts tender will be out soon for 2023 to 2027) ৷ জানা গিয়েছে এদিনের বৈঠকের পর ৷

