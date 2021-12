মুম্বই, 18 ডিসেম্বর : রোহিত শর্মা চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় প্রোটিয়াদের দেশে আসন্ন টেস্ট সিরিজে বিরাট কোহলির ডেপুটির দায়িত্ব সামলাবেন কান্নুর লোকেশ রাহুল (BCCI names KL Rahul as deputy of Virat Kohli for SA test series) ৷ শনিবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ দিনকয়েক আগে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে রোহিত শর্মা টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট সিরিজের জন্য বিরাটের নয়া ডেপুটির খোঁজে ছিল ভারতীয় দল (Rohit Sharma ruled out from South Africa test series due to hamstring injury) ৷ কানাঘুষো যা শোনা যাচ্ছিল, তাতে পাল্লা ভারি ছিল রাহুলেরই ৷ বোর্ডের এদিনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি তাতেই সিলমোহর দিল ৷

বোর্ডের প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে আসন্ন তিনম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য কেএল রাহুলকে সহ-অধিনায়ক বেছে নিয়েছে নির্বাচক কমিটি ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছিটকে যাওয়া রোহিত শর্মার পরিবর্তে সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত করা হল রাহুলকে ৷" টেস্ট সিরিজ খেলতে ইতিমধ্যেই রেনবো নেশনে পৌঁছে গিয়েছে কোহলি অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ম্যান্ডেলার দেশে বক্সিং-ডে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু হবে ভারতীয় দলের (The first Test of the series will start on Boxing Day in Centurion) ৷

দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে যাওয়ার আগে চলতি সপ্তাহের শুরুতেই এলগার, ককদের বিরুদ্ধে রোহিতের ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ মুম্বইকর ব্যাটারের পরিবর্তে প্রিয়ঙ্ক পাঞ্চালকে বেছে নেন নির্বাচকরা ৷ সেঞ্চুুরিয়নে প্রথম টেস্টের পর যথাক্রমে জোহানেসবার্গ এবং কেপটাউনে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেস্ট খেলবে ভারতীয় দল ৷