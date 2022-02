বেঙ্গালুরু, 12 ফেব্রুয়ারি : 2022 ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের মেগা অকশনের প্রথম দিনটা শুরু হয়েছিল সূচি মেনেই ৷ দিব্যি চলছিল ক্রিকেটার কেনা-বেচা পর্ব ৷ কিন্তু বেলা 2টোর কিছু পরে হঠাৎই বিপত্তি ৷ শ্রীলঙ্কান স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে নিয়ে হাঁকডাক শুরু হয়েছে সবে ৷ মঞ্চে আচমকাই সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়েন সঞ্চালক হিউ এডমিডেস ৷ বছর চৌষট্টির ব্রিটিশ সঞ্চালককে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হুলুস্থুল পড়ে যায় নিলাম ঘরে ৷ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় মেগা নিলামপর্ব ৷ তবে অনতিপরেই অনুরাগীদের উৎকন্ঠার অবসান ঘটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় আপাতত সুস্থ রয়েছেন এডমিডেস (Auctioneer Edmeades is stable after collapsing) ৷ তবে নিলামের পরবর্তী পর্বে অংশ নিতে পারবেন না ব্রিটিশ সঞ্চালক ৷ পরিবর্তে দায়িত্ব সামলাবেন চারু শর্মা (Broadcaster Charu Sharma will be the auctioneer for the rest of day) ৷

সাময়িক বিরতির পর বেলা 3টে 30মিনিটে পুনরায় শুরু হবে নিলাম ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মিডিয়া ম্যানেজার এক বিবৃতিতে বলেন, "আইপিএল নিলামের সঞ্চালক আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন ৷ মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে আছেন তিনি ৷ নিলামের পরবর্তী পর্বে তিনি নিশ্চিতভাবে ফিরছেন ৷" কিন্তু সেই সম্ভাবনা খারিজ হয়ে যায় একটু পরেই ৷ চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই এডমিডেসকে পরবর্তী অংশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে পর্যন্ত আইপিএলের মেগা নিলামের প্রথমদিন সবচেয়ে বেশি দামে বিকিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রাক্তন অধিনায়ককে 12.25 কোটিরে ঘরে তুলে নেয় নাইট শিবির ৷ অজি স্পিডস্টার প্যাট কামিন্সকে পুনরায় দলে নিয়েছে পার্পল ব্রিগেড ৷ গতবারের বেগুনি টুপির মালিক হর্ষল প্যাটেলকে পুনরায় দলে নিল আরসিবি ৷ 10.75 কোটিতে পুরনো দলে গেলেন গুজরাতের এই পেসার ৷

এছাড়া 9.25 কোটি টাকায় পঞ্জাব কিনে নিল প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদাকে ৷ শিখর ধাওয়ানকেও তুলে নিল প্রীতি জিন্টা মালিকানাধীন দল ৷ তবে সম্প্রতি যমজ সন্তানের মা হওয়া বলি অভিনেত্রী উপস্থিত থাকতে পারেননি এবারের নিলামে ৷ 6.25 কোটি টাকায় ডেভিড ওয়ার্নারকে দলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস ৷