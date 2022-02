বেঙ্গালুরু, 14 ফেব্রুয়ারি : দেশের মাটিতে তৈরি হচ্ছে আরও একটি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৷ বেঙ্গালুরুতে সোমবার যার শিলান্যাস করলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly laid foundation stone for new NCA) ও বোর্ডের অন্যান্য আধিকারিকেরা ৷ 2000 সালে বেঙ্গালুরুতেই গড়ে উঠেছিল দেশের প্রথম জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিটি ৷ এযাবৎ ভারতীয় ক্রিকেটে সেই অ্যাকাডেমির অবদান অনস্বীকার্য ৷ তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেশের মাটিতে আরও একটি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৷

বোর্ডের ভবিষ্যত পরিকল্পনার অঙ্গ এই প্রকল্পের শিলান্যাস করে এদিন বোর্ড সভাপতি টুইটে লেখেন, "পথচলা শুরু করল নয়া জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৷ বেঙ্গালুরুতে আজই যার শিলান্যাস হয়ে গেল ৷" সূত্রের খবর, নয়া অ্যাকাডেমি যেখানে গড়ে উঠছে সেই জায়গাটি 99 বছরের জন্য লিজ নিয়েছে বিসিসিআই (The BCCI has secured the land on a 99-year lease) ৷

সৌরভ ছাড়াও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ, বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা, কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমাল ৷ জয় শাহ টুইটারে লেখেন, "ভবিষ্যতের তারকাদের লালন-পালন করতে আমরা এক উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম ৷ এটা তারই ফসল ৷"

নয়া জাতীয় অ্যাকাডেমিতে থাকছে তিনটি মাঠ ৷ যেখানে ঘরোয়া ক্রিকেটের বিভিন্ন ম্যাচ খেলা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ একবছরের মধ্যেই নবনির্মিত অ্যাকাডেমি তার কাজ শুরু করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷