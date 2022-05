মুম্বই, 22 মে : জোড়া দ্বিশতরান সহযোগে সাসেক্সের হয়ে দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্স ৷ সম্প্রতি কাউন্টিতে ভাল খেলার পুরস্কার স্বরূপ জাতীয় টেস্ট স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন করলেন চেতেশ্বর পূজারা ৷ জুলাইয়ে ইংল্যান্ড সফরে অবশিষ্ট একটি মাত্র টেস্ট ম্যাচের জন্য 17 জনের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই (BCCI announces squad for remaining test match for England tour) ৷ সেই দলে সুযোগ পেলেন 'মিস্টার ডিপেন্ডবল' পূজারা (Cheteshwar Pujara returns to the test squad) ৷

ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেদের প্রমাণ করে ফের জাতীয় দলে ফিরতে হবে ফর্ম হারানো পূজারা-রাহানেকে ৷ 2021 অগস্ট-সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণায় জানিয়েছিলেন নির্বাচকরা ৷ 2-1 এগিয়ে থাকলেও কোভিডের কারণে ওই সফরে শেষ টেস্ট না-খেলেই দেশে ফিরেছিল বিরাট কোহলি নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ সেই অবশিষ্ট ম্যাচই 1 জুলাই থেকে শুরু হতে চলা আসন্ন সফরের শুরুতে খেলবে তাঁরা ৷

মাঝের সময়কালে পূজারা নির্বাচকদের আশ্বস্ত করে স্কোয়াডে সুযোগ করে নিলেও প্রাক্তন সহ-অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে ব্রাত্যই রইলেন ৷ তবে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে পূর্ণশক্তির স্কোয়াড নিয়েই স্টোকসদের বিরুদ্ধে পাড়ি দেবে টিম ইন্ডিয়া ৷ রাহানের জায়গায় শ্রেয়স আইয়ারকে ভেবেই দল ঘোষণা করেছেন নির্বাচকরা ৷

কোহলির পরিবর্তে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে যেমন ইংল্যান্ড পাড়ি দেবে ভারত ৷ তেমনই গত বছরে ভারত সফরের পর ইংল্যান্ড ক্রিকেটেও এসেছে আমূল পরিবর্তন ৷ অ্যাসেজে পর্যুদস্ত হওয়ার পর থ্রি-লায়ন্সের নয়া অধিনায়ক হয়েছেন বেন স্টোকস ৷ সম্প্রতি ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে লাল বলের ক্রিকেটে নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে ইসিবি ৷ সবমিলিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ বাঁচাতে নয়া মোড়কে আত্মপ্রকাশ করবে ইংল্যান্ড ৷

একনজরে ঘোষিত টেস্ট স্কোয়াড :